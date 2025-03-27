Çıldır Gölü'nde Buzlar Çözülmeye Başladı

Doğu Anadolu Bölgesi'nin gözde doğal güzelliklerinden biri olan Çıldır Gölü'nün buzları çözülmeye başladı.

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Taşbaşı Köyü mevkisinde bulunan Çıldır Gölü'nde, havaların ısınmasıyla birlikte buzlar erimeye başladı. Kış aylarında tamamen donarak bölgeye gelen turistler için doğal bir buz pistine dönüşen gölde, baharın etkisiyle çözülme süreci hız kazandı.

Bölge sakinlerinden Atanur Daşdemir, göldeki buzların erimeye başladığını belirtti. Daşdemir, "Günlerdir havalar ısınıyor, buzlar yavaş yavaş çözülüyor. Artık göl eski haline dönmeye başladı" dedi.

Özellikle kış aylarında kentte gelen yerli ve yabancı turistlerin ilk uğrak yeri olan Çıldır Gölü'nün buzlarının çözülmeye başlamasıyla birlikte atlı kızak seferleri sona erdi. Kızak sahipleri çözülen buzla birlikte kızaklarını kıyıya çekti. Her mevsim farklı bir güzellik sunan Çıldır Gölü, baharın gelişiyle birlikte doğaseverleri ağırlamaya devam edecek. - KARS