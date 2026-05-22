Hopa'da "Butlan" Kararına Tepki: CHP ile Dayanışma İçinde Olacağız

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'ye "mutlak butlan" kararına yönelik tepkiler siyasilerden ve vatandaşlardan gelmeye devam ediyor.Halkevleri Hopa Şubesi adına konuşan Kamil Ustabaş, "Bu saldırıyı yalnızca CHP'ye yönelik bir saldırı olarak görmüyoruz. Bu aynı zamanda özgürlüklere, insan haklarına ve insanca yaşam taleplerine yönelik bir saldırıdır" dedi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline Hopa'da tepki gösterildi.

SOL Parti Hopa İlçe Başkanı Tanju Gümüşkaya, "CHP'ye yönelik 'ikinci sivil darbe' girişimine karşı CHP ile dayanışmalarını sürdüreceklerini" açıkladı. Gümüşkaya, AK Parti'nin tek adam yönetimine karşı mücadelenin sokaklarda ve barikatlarda büyütüleceğini belirterek, ülke genelinde seçim sürecini birlikte bertaraf edeceklerini söyledi.

Halkevleri Hopa Şubesi adına konuşan Kamil Ustabaş da kararın hukuksuzluk içerdiğini söyledi. Kararın kabul edilemeyeceğini vurgulayan Ustabaş, sandığın halkın iradesini yansıtan bir mecra olmaktan çıkarıldığını ifade etti.

"Memleketi yoksullaştıranlar ve demokrasiyi zayıflatanlar kendileri için bir gül bahçesi yaratmaya çalışıyor" diyen Ustabaş açıklamasında "Bizim hafızamız güçlüdür. Bu saldırıyı yalnızca CHP'ye yönelik bir saldırı olarak görmüyoruz. Bu aynı zamanda özgürlüklere, insan haklarına ve insanca yaşam taleplerine yönelik bir saldırıdır. Dün HDP ve DEM Parti'de somutlaşan bu süreç, bugün CHP'de yaşanıyor. Bugün somut olarak CHP'ye yönelik olduğu için bu süreçte CHP ile dayanışma içinde olacağız ve halkın direnişini birlikte örgütleyeceğiz" dedi."

Bir vatandaş da, "Önce Kemal Kılıçdaroğlu'nu sorgulamak lazım. On üç seçim kaybettin. Yeni gelen yönetim ilk seçimde başarı elde etti. Böyle bir durumda kayyumluğu kabul etmek doğru değil. Gerçek bir CHP'li bunu yapmaz. Halk ve üyeler kimi isterse o kazanır ya da kaybeder. Eğer iktidara destek veriyorsan, gidip onların partisinde siyaset yapmalısın" diye konuştu.

Hopalı Metin Başar ise, "Bu bir darbedir. Seçimi kaybetmiş birinin tekrar sürece müdahil olması ortalığı karıştırdı. Bu durumun AKP'ye destek anlamına geldiğini düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Başka bir vatandaş da "Kırk yıldır partinin başında. Ne yaptı? Hiçbir şey görmedik. Şimdi de mahkeme kararıyla geri dönüyor" ifadelerini kullandı.

Bir diğer vatandaş da, "Kaybetmiş birinin mahkeme kararıyla geri dönmesi yanlış. İktidarın amacı CHP'yi sindirmek. CHP birinci parti olduğu için baskı kurulmaya çalışılıyor" açıklamasında bulundu.

Kaynak: ANKA