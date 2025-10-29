CHP Malatya'da Cumhuriyet Yürüyüşü Düzenledi

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN / Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - CHP Malatya İl Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında "Cumhuriyet Yürüyüşü" düzenledi.

İl Başkanlığı, saat 20.00'de Kernek Meydanı'nda toplanarak "Cumhuriyet Yürüyüşü" gerçekleştirdi. Yürüyüşe CHP il ve ilçe yöneticileri, partililer, Eğitim-İş üyesi öğretmenler ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Kernek Meydanı'nda bir araya gelen kalabalık, 10. Yıl Marşı ve İzmir Marşı eşliğinde Kanalboyu güzergahından yürüyerek Atatürk Anıtı önüne geldi. Yürüyüş boyunca "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Atatürkçü gençlik görev başında" sloganları atıldı.

"Cumhuriyet, insanlık tarihinin en büyük devrimlerinden biridir"

Atatürk Anıtı önünde konuşan Eğitim-İş Yeşilyurt Şube Başkanı Haydar Özdemir, Cumhuriyetin emperyalizme karşı verilen tam bağımsızlık mücadelesinin eseri olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti, 102 yıl önce emperyalizme karşı verilen tam bağımsızlık mücadelesinin eseri olarak kurulmuştur. Aklın ve bilimin rehberliğinde toplumsal ilerlemeyi hedefleyen Cumhuriyet, insanlık tarihinin en büyük devrimlerinden biridir. Cumhuriyetin temeli yalnızca siyasi bağımsızlık değil; aynı zamanda üreten, sorgulayan ve özgür yurttaşların yetiştirilmesidir."

"Arkadaşlar unutmuş olacaklar ki, onları hatırlatalım: Atatürk'süz Cumhuriyet olmaz"

CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız ise yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin ve Atatürk'ün simgesi haline gelen marşların kutlamalarda yer almamasına tepki gösterdi.

Yıldız konuşmasında, "İkinci Ordu'nun bandosunun Cumhuriyet Bayramı etkinliğini dinlemeye gittim. Arkadaşlar unutmuş olacaklar ki, onları hatırlatalım: Atatürk'süz Cumhuriyet olmaz. İzmir Marşı olmadan Cumhuriyet etkinliği yapılmaz. 10. Yıl Marşı olmadan Cumhuriyet coşkuyla kutlanmaz." İfadelerini kullandı.

"2. Ordu bando repertuvarında 10. Yıl Marşı'nı çıkarabilirsiniz, bugünlük buna gücünüz yetebilir"

"Değerli Malatyalılar, değerli Atatürkçüler, değerli Cumhuriyetçiler" diye seslenen Yıldız, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün burada bu iki marşı söyleyerek başlamamızın bir nedeni var. Birilerine haykırıyoruz, korkmadan söylüyoruz. 2. ordumuzun, bizlerin 2. ordumuzun bando takımının repertuvarından 10. Yıl Marşı'nı çıkarabilirsiniz, bugünlük buna gücünüz yetebilir. İzmir Marşı'nı da çıkarabilirsiniz, buna da gücünüz bugünlük yetebilir. Sizler, 1923'te, 1919'da destan yazanları, Mustafa Kemal ve arkadaşlarını unutturmaya çalışabilirsiniz. Ama bu halkın kalbinden ne Mustafa Kemal'i ne İzmir Marşı'nı, ne 10. Yıl Marşı'nı söküp alamazsınız. Bizler ne Mustafa Kemal Atatürk'ten ne onun destanından ne onun demokrasi hedefinden ne de altı okundan vazgeçmeyeceğiz."

"Kuvayi Milliye burada, Cumhuriyet ruhu burada"

Konuşmasında Cumhuriyetin kalıcılığına vurgu yapan Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimiz 102 yaşında. '10. yılını göremez' dedikleri o Cumhuriyet, bugün ikinci yüzyılını kutluyor. Unutmayın, bunlar gibi çoğu geldi geçti. Kimi Amerika'dan medet umdu, kimi dünyanın gözü önünde "bunlar hileli seçimleri iyi bilir" dediler. Ama Kuvayi Milliye burada, Cumhuriyet ruhu burada. 1919 koşullarında Türkiye'nin ilericileri nasıl düşman işgali altındaki Anadolu'yu yüreğine sığdıramayıp mücadele kararı aldıysa, bugün de onun devamı olan Cumhuriyet Halk Partisi'nde birleşmektedir."

Yıldız, son olarak, "İkinci yüzyılı hak ettiği gibi bu memlekete hep birlikte yaşatacağımıza inanıyorum. Sizler var oldukça Cumhuriyet var olacak, sizler var oldukça Mustafa Kemal'in ilkeleri var olacak. Teşekkür ederim." dedi.