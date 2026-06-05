CHP Hınıs İlçe Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu'na Destek

(ERZURUM) - CHP Erzurum Hınıs İlçe Başkanı Ümit Karabey, makam odasında bulunan Özgür Özel'in fotoğrafını kaldırarak yerine istinafın mutlak butlan kararıyla geri dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını astı. Karabey, "Her zaman yanınızdayız, Pirom" ifadesini kullandı.

CHP Hınıs İlçe Başkanı Ümit Karabey, makam odasına Özgür Özel'in fotoğrafını indirip yerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını asarak açık destek mesajı verdi.

CHP Hınıs İlçe Başkanı Karabey, 30 Mayıs'ta makamında ziyaretçilerini ağırlarken çekilen ve arka planda Özgür Özel'in fotoğrafının yer aldığı görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

Karabey, bugün yaptığı paylaşımda ise makam odasına asılan Kemal Kılıçdaroğlu fotoğrafını ve daha önceden CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu ile çekilmiş fotoğraflarını yayımlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Sizinle yol yürümek benim için onurdur. Her zaman yanınızdayız. Pirom."

Kaynak: ANKA