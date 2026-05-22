CHP Kurultayı'na İptal Kararına Yozgat'ta Gelecek Partisi ve Zafer Partisi'nden Eleştiriler

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edilmesi kararına tepkiler sürüyor. Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş ve Zafer Partisi Yozgat İl Başkanı Berat Baran kararı eleştirdi. Aydoğmuş, açıklamasında kararın birçok seçimi etkileyebileceğini vurgulayarak, meselenin artık Türk demokrasisinin meselesi haline geldiğini belirtti.

Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Aydoğmuş, kararın demokrasiye güven açısından son derece sakıncalı olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"YSK'nın onayladığı, mazbatasını verdiği bir seçimin 3 sene sonra birçok bahanelerle iptal edilmesi hukukun güvenliğini sarsmaktadır. Demokrasiye büyük bir zarar vurulmaktadır. Burada verilen karar gelecekte birçok seçimi etkileyecek bir karardır. Bunun için bu mutlak butlan kararını Türk siyaseti ve Türk demokrasisi adına üzüntüyle karşıladık. 30 sene önceki bir diploma iptal edildi. Bu diploma kararı gelecekte birçok diplomaları ve birçok belgeyi iptal edeceği kanısındayız. Bu kararın da gelecekte birçok seçimin iptalinin önünü açacağı kanısındayız. Bu sebeple bu mesele sadece CHP'nin meselesi değil. Bu mesele Türk demokrasisinin ve Türk siyasetinin meselesi olmuştur. Biz bu kararı doğru bulmadığımızı ifade etmek istiyoruz."

Eğer usulsüzlük iddiaları varsa bu mazbata verildikten sonra itiraz süreci içerisinde değerlendirilmiş olmalıydı. YSK'nın verdiği kararı YSK kendisi bozsaydı demokrasi adına ve hukuk adına daha düzgün bir karar olacaktı. Dolayısıyla YSK'nın verdiği bir kararı bir mahkemenin 3 yıl sonra iptal etmesi demokrasimiz için iyi bir sonuç doğurmayacaktır. Suç şahsidir, milyonların iradesi burada cezalandırılamaz. Eğer burada bir usulsüzlük varsa, eğer o kongrede bir yanlış varsa bu yanlışın YSK kararından önce verilmesi gerekirdi ve bu kararın o gün uygulanması gerekirdi. Mazbata verilmemeliydi. Eğer bir yanlış varsa, oyunu satan kişilerin, oyunu parayla veya işle bir makamla satan kişilerin cezalandırılması gerekirdi. Burada ceza topyekün bir sandık iradesine verilememeliydi."

"HİÇ KİMSE HUKUKU SİYASİ MÜHENDİSLİK ARACI HALİNE GETİRMEMELİ"

Zafer Partisi Yozgat İl Başkanı Berat Baran da yaptığı yazılı açıklamada şunları ifade etti:

"Mutlak butlan adı altında yürütülen süreçle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden gündeme taşınması, siyasi etik ve demokratik meşruiyet açısından ciddi soru işaretleri doğurmuştur. Halkın iradesiyle şekillenmesi gereken siyasi süreçlerin, hukuki tartışmalar üzerinden yönlendirilmeye çalışılması kabul edilemez. Siyaseti masa başı hesaplarla dizayn etmeye çalışan anlayış ne demokrasiye ne de toplumsal barışa hizmet etmektedir. Türkiye'nin ihtiyacı geçmiş tartışmaları yeniden alevlendirmek değil, halkın gerçek sorunlarına çözüm üreten şeffaf ve meşru bir siyaset anlayışıdır. Hiç kimse hukuku siyasi mühendisliğin aracı haline getirmemelidir. Demokratik iradeye gölge düşüren her girişimin karşısında olmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz. Karar CHP'yi daha çok güçlendiriyor."

Kaynak: ANKA