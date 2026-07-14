Haberler

CHP Bilecik İl Genel Meclisi Üyelerinden Ali Özdemir ve Özgür Özel'e Destek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Bilecik İl Genel Meclisi üyeleri, görevden uzaklaştırılan İl Başkanı Ali Özdemir ve Genel Başkan Özgür Özel'i meşru irade olarak gördüklerini ve sonuna kadar desteklediklerini açıkladı.

(BİLECİK) - Haber: Gökay Şimşek

CHP Bilecik İl Genel Meclisi üyeleri, "Örgütümüzün demokratik tercihleriyle seçilmiş il Başkanımız Ali Özdemir'i, kurultay delegelerimizin iradesiyle seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel'i meşru irade olarak görüyor ve sonuna kadar destekliyoruz" açıklamasını yaptı.

CHP Bilecik İl Genel Meclisi üyeleri, düzenledikleri basın toplantısıyla CHP Bilecik İl Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ali Özdemir ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e desteklerini açıkladı.

CHP Bilecik İl Başkanlığı binasında yapılan basın açıklamasını, CHP Bilecik İl Genel Meclisi Grup Sözcüsü İsmail Hakkı Elmas okudu. Elmas, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bizler, CHP Bilecik İl Genel Meclisi üyeleri olarak, partimizin en temel gücünün örgüt iradesi ve demokrasi olduğuna inanıyoruz. Örgütümüzün demokratik tercihleriyle seçilmiş il başkanımız Ali Özdemir'i, kurultay delegelerimizin iradesiyle seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel'i meşru irade olarak görüyor ve sonuna kadar destekliyoruz."

Kamuoyunda 'mutlak butlan' olarak ifade edilen değerlendirmeleri kabul etmiyor; partimizin geleceğinin, örgütün iradesi ve parti içi demokrasi temelinde şekillenmesi gerektiğine inanıyoruz. CHP'nin birliğini, bütünlüğünü ve örgütümüzün seçilmiş iradesini savunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Kaynak: ANKA
Özel'den Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Yüzde 90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum

Salonu coşturan sözler! Özel'den "Siyaseti bırakıyorum" resti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasemin Kay Allen'i çıldırtan iddia! Yasal süreç başlattı

Yasemin'i çıldırtan iddia! Mahkemenin yolunun tuttu

Beklenen müjdeyi Okan Buruk verdi: 1-2 gün içerisinde imzayı atacak

Büyük müjdeyi taraftarlarına verdi: 1-2 gün içerisinde imzayı atacak
Nihat Kahveci gözaltına alındı

Nihat Kahveci gözaltına alındı
Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var

Türkiye'ye milyonlarca dolarlık ceza! Beklenen açıklama geldi
Eski Survivor yıldızı Didem Ceran tanınmaz halde

Didem tanınmaz halde
Fransız askerlerinin yaptığı gösteri izleyenleri şaşkına çevirdi

Avrupa'nın göbeğinde askerlerden savaş narası! Gösteri şaşkına çevirdi
Bircan Bali'den Haluk Levent hakkında vahim iddialar

Haluk Levent'e bir darbe de ondan! İddiası hayli vahim