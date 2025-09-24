Haberler

Ceylanpınar'da Tapu Sorunları Çözülüyor

Ceylanpınar'da Tapu Sorunları Çözülüyor
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde tapu sorununu çözmek için yapılan çalışmalar sonucunda 1100 hak sahibine tapuları teslim edildi. Çalışmaların devam ettiği ve 9 mahalledeki hak sahiplerine tapularının verilmesi için süreç sürüyor.

Şanlıurfa'nın Suriye'ye sınır ilçesi Ceylanpınar'da yıllardır devam eden tapu sorununun çözümüne yönelik çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Bugüne kadar bin 100 hak sahibine tapuları teslim edilirken kalan 9 mahallede ise çalışmalar devam ediyor.

Ceylanpınar ilçesindeki 13 mahallede uzun zamandır devam eden tapu sorunu çözülüyor. İlçe Milli Emlak Şefliği, yıllar önce tapusuz olarak inşa edilen evleri tespit etmeye devam ediyor. Telefonla aranan hak sahipleri Tapu Müdürlüğüne davet edilerek belirlenen bedel üzerinden satış işlemleri gerçekleştiriliyor.

Titiz bir şekilde yapılan çalışmalar neticesinde bu güne kadar Seydo Atilla Mahallesi, Ensar Mahallesi, Turgut Özal Mahallesi ve Fatih Sultan Mehmet Mahallesindeki bin 100 hak sahibine tapuları teslim edildi. Geriye kalan 9 mahallede ise çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Tapu sorununu çözmek için çalışmaları bizzat takip eden Ceylanpınar Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal, hak sahibi olan Abdurrezak Yılmaz ve Nevzat İnce'ye evlerinin tapuları teslim etti. Sürecin devam edeceğini belirten Kaymakam Mehmet Çağatay Çakal, öncelik hakkı olan herkesin telefonla aranarak işlemlerin yapılması için davet edileceğini belirtti. Tapularını alan hak sahipleri de kaymakama teşekkür etti.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde toplam 7 bin 500 taşınmazın tapusu sorunu bulunuyordu. Bu güne kadar bin 100 taşınmazın tapusunun hak sahiplerine verildiği, geriye kalanların verilmesi için de çalışmaların devam ettiği belirtildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
