Çevre Belediyeler Birliği heyeti Başkan Çerçioğlu ile görüştü - Haberler

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Çevre Belediyeler Birliği heyeti Başkan Çerçioğlu ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çevre Belediyeler Birliği heyeti Başkan Çerçioğlu ile görüştü

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, başkanlığını yürüttüğü Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği üyeleri ile birlikte Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, başkanlığını yürüttüğü Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği üyeleri ile birlikte Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Çerçioğlu'nu birlik tarafından Kuşadası'nda düzenlenecek olan "Tarım ve İnsan Çalıştayı"na davet eden Arslan'a Manisa Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Denizli Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de eşlik etti.

Arslan, Başkan Çerçioğlu'nu özellikle tarım alanında gerçekleştirdiği başarılı çalışmalardan dolayı tebrik etti. Birlik çalıştayının başarılı geçmesini temenni eden Başkan Çerçioğlu, nazik davetleri ve ziyaretleri için Arslan'a ve beraberindeki heyete teşekkür etti. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Selman Hasan Arslan, Özlem Çerçioğlu, Edremit, Aydın, Yerel, Haberler

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