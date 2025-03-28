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Cemevi Dedesi Hasan Eroğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Cemevi Dedesi Hasan Eroğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Erzincan'ın Refahiye ilçesinde vefat eden Çukurçimen köyü Cemevi Dedesi Hasan Eroğlu, düzenlenen cenaze merasimiyle son yolculuğuna uğurlandı. Vali Hamza Aydoğdu, merhum Eroğlu için başsağlığı diledi.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde vefat eden Çukurçimen köyü Cemevi Dedesi Hasan Eroğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Vali Hamza Aydoğdu, Refahiye ilçesi Çukurçimen köyü Cemevi Dedesi Hasan Eroğlu için Çukurçimen köyü Cemevi'nde düzenlenen cenaze merasimine katıldı.

Vali Aydoğdu, bilge insan, gönül adamı merhum Hasan Eroğlu'na Allah'tan rahmet dileyerek, kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dilediğinde bulunup ailenin acısına ortak oldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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