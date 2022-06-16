Çekül Vakfı Malatya Bölge Temsilcisi Sözen: "Belediye Selin Geldiği Yerle Değil, Dereboyu'nun Islahıyla Uğraşıyor"

Malatya Darende'de geçen salı günü yaşanan sel ve taşkın büyük hasara yol açarken; Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Malatya Bölge Temsilcisi Bekir Sözen, Devlet Su İşleri (DSİ) ve Darende Belediyesi'ne kerelerce önlem alınması için başvurduğunu, ancak hiçbir şey yapılmadığını söyledi. Sözen, "Belediye bir başka konu olan Dereboyu'nun ıslahı projesiyle uğraşıyor. Oradan sel geldiği de yok" dedi.

Malatya'nın Darende ilçesinde 14 Haziran Salı günü etkili olan yağmur, sel ve taşkına neden oldu. Günpınar, Beybağı ve Hacılar mahallelerinde bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu. Bölgedeki bahçelerin yanı sıra araçlarda taşkından etkilendi. Taşkın sebebiyle bazı sebze-meyve bahçeleri zarar gördü. Kayısı bahçeleri ise su, kum ve taşla doldu.

"YİNE AYNI YERDEN SEL GELDİ"

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Malatya Bölge Temsilcisi Bekir Sözen, Darende ilçesinde Günpınar Mahallesi civarında Dereboyu olarak adlandırılan alanda sel felaketinin meydana geldiğini ifade etti. Sözen, mahallenin yakınında birkaç derecenin bulunduğunu kaydederek, "Bu dereler dağın yamacında yer alıyor ve bu derelerde su yok. Ancak şiddetli yağışlarda o bölgede taş, toprak, moloz ne varsa getirip bahçeleri, yolları, ev ve arabaları darmadağın ediyor. 14 Haziran Salı günü de böyle bir felaket yaşadık" dedi.

Sel felaketini sürekli yaşadıklarını ve buna bir önlem alınmadığını dile getiren Sözen, şunları söyledi:

"İki sene önce Devlet ve Su işleri (DSİ) Malatya 92. Şube Müdürlüğü'ne, içerisinde selle ilgili görsellerin olduğu bir dilekçe verdim. Bu geniş çaplı dilekçe üzerine mühendisler geldi ve inceleme yaptı. Aradan bir sene geçti, hiçbir şey yapılmayınca 1,5 ay önce DSİ'ye giderek dilekçemi ve talebimi yeniledim. Geçen haftada Darende Belediyesi'ne konuyla ilgili bir dilekçe yazdım. "Sel geliyor, gelebilir bu konuyla ilgilenin" dedim ama bugüne kadar maalesef bir şey yapılmadı. Yine aynı yerden sel geldi ve ortalık darmadağın oldu."

"SEL FELAKETİNİ SÜREKLİ YAŞIYORUZ"

Yaşanan sel felaketi sonrası Darende-Elbistan yolunun kapandığını kaydeden Sözen, şöyle devam etti:

"Evler, araçlar ve bahçeler zarar gördü. Bu sürekli oluyor. Yapılan müracaatlara karşın hiçbir şey yapılmadı. DSİ Şube Müdürü yaşanan sel felaketinden sonra beni aradı ve ekipleri gönderdiğini söyledi. Yapılacak şey çok teferruatlı bir şey değil, bundan 50 sene önce DSİ, dağın yamacının önüne taş duvardan set yaptı. Onun en altındaki setin arkası dolmuş, öndeki taş duvarda kısmen yıkılmış. Arkası boşaltılıp, taş duvar tamir edilirse bizi 10-15 sene götürür. Taş duvar tamir edilirse taş, kaya birçok şey orada kalacak, sadece su geçecek. Yetkililerden bu konuyu süratle çözmelerini bekliyoruz. Sürekli orada tekrar ediyor, aynı şey oluyor ama Darende Belediyesi bir başka konu olan Dereboyu'nun ıslahı projesiyle uğraşıyor. Oradan sel geldiği de yok. Onunla uğraşacağınıza, başımıza gelen felaketin her sene tekrar etmemesi için gerekeni yapın."

"YETKİLİLERİ İKAZ EDİYORUZ AMA…"

Sözen, bölgede 4-5 derenin yan yana bulunduğuna dikkat çekerek, "Günpınar meydanında bulunan Pat Pat Deresi ile diğer derelerden gelen sel suları ev, araba ve bahçeleri mahvediyor. Hasar çok ciddi. Evvelki senelerde çok büyük bir demir kapıyı söküp 300 metre sürüklemişti. Bahçe ve duvarları yıkıyor. Bu durum her sene tekrar ediyor. Tedbir alınırsa bu felaket de bir daha yaşanmaz, derelerin ıslah edilmesi gerekiyor. Felaket göz göre göre geliyor. Biz yetkilileri ikaz ediyoruz, durumu anlatıyoruz ama netice yapılana kadar bir daha sel geliyor."

ANKA / Yerel