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Yanındaki kadın cadde ortasında şınav çektirdi, görenler şaşkına döndü

Yerel Haberler

Pendik'te bir kadın, kocası olduğu öne sürülen adama çarşı ortasında şınav çektirdi. Görenleri şaşkına çeviren o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Pendik ilçesinde gündüz vakti işlek caddede ilginç anlar yaşandı. Edinilen bilgiye göre, karısı olduğu iddia edilen bir kadın, yanında bulunan adama çarşının ortasında şınav çektirdi.

HAYRETE DÜŞTÜLER

Görenleri şaşkına çeviren o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Adamın durup dururken bir anda şınav çekmeye başlaması ve kadının başında beklemesi, caddeden geçenler tarafından hayretle izlendi.

İşte o anlardan kareler:

Yanındaki kadın cadde ortasında şınav çektirdi, görenler şaşkına döndü

Yanındaki kadın cadde ortasında şınav çektirdi, görenler şaşkına döndü

Yanındaki kadın cadde ortasında şınav çektirdi, görenler şaşkına döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sevgi Canpolat - Yerel

Pendik Yerel Haberler

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