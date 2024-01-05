Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde Diorama Sergisi

Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi, sanatçı Melih Şentürk'ün Diorama Sergisi'ne ev sahipliği yapıyor. 4 Ocak'ta açılışı yapılan sergi, 14 Ocak'a kadar Başkentli sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Çankaya Belediyesi, birbirinden farklı etkinlikleri Çankayalılarla buluşturmaya devam ediyor. Sanatçı Melih Şentürk'ün kurgusal bir olayı üç boyutlu canlandıran diorama sanatını kullanarak oluşturduğu Diorama Sergisi, 4 Ocak'ta Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde açıldı. Sergi, Şentürk'ün "Distopik Evrenin Köhne Yapıları"nı yansıttığı birbirinden farklı 17 çalışmadan oluşuyor. Atık malzemelerin diorama ile yeniden yorumlandığı sergide, doğanın değerini bilerek enerji kaynaklarının verimli ve sürdürülebilir kullanımına dikkat çekiliyor.

ÇÖPTEN SANATA YOLCULUK

Sanatçı Şentürk, eserlerinde gelecekte oluşmuş distopik bir evren hayal ederek, insanoğlunun verdiği zararla doğanın dengesini bozmasını ve ardından hayatta kalmak için tüm imkanları kullanarak barınaklar inşa ettiği bir dönemi anlatıyor. Distopik evrende hayatta kalabilen insanların doğaya uyanışı ile yeni bir başlangıcın temsil edildiği sergide, çöpten çıkarılan atık malzemelerin minyatür olarak geri dönüşümü yeni bir hikaye ile ortaya koyuluyor. Diorama Sergisi her yönüyle sanatseverlere merak ve heyecan uyandırıcı bir deneyim sunuyor.

ÜÇ BOYUTLU KURGUSAL SERGİ

Diorama Sergisi hakkında bilgi veren Melih Şentürk, "İnsanoğlu olarak çok hızlı hareket etmeye çalışıyoruz. Sosyal medyada bir şey izlerken bile bir aksın gitsin olayı var. Benim eserlerimde ise bir sabır var. Aylarca süren milim milim uğraştığınız bir şey var. Bu insanı inanılmaz motive eden ve besleyen bir şey. Bu eserleri görmelerini isterim çünkü sergiyi ziyaret edenler bu eserlere baktıklarında 'Bunu ben de yapabilirim' demelerini isterim. Hem bu şekilde zamanın ve doğanın daha az tüketimi üzerinde de bilinç sahibi olacaklar. Bu bilinç diorama sanatı ile olmasa bile anda kalabilecekleri herhangi bir şeyle uğraşmalarının yaşam şekillerine iyi geleceğine eminim. Örneğin burada eski bir ses bombasını eve dönüştürdük ve görenler bunu hiç düşünemediklerini söylediler. Burada da bir uyanış oluşuyor aslında" dedi

Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde 14 Ocak 2024 tarihine kadar açık olacak sergi, tüm hafta boyunca 09.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.