Üye Girişi
Haberler

Çankaya Belediyesi Öğrencilere Tatilde Şenlik Var

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Çankaya Belediyesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk yarısını tamamlayan öğrencilere tatili boyunca sanat ve eğlence dolu bir program sunuyor. 'Tatilde Şenlik Var' etkinlikleri kapsamında tiyatro, film, pandomim gösterileri kültür sanat merkezlerinde, 7-10 yaş arası çocuklara atölyeler de Çankaya Evleri'nde düzenlenecek.

Çankaya Belediyesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk yarısını tamamlayan öğrencilere tatili boyunca sanat ve eğlence dolu bir program sunuyor. "Tatilde Şenlik Var" etkinlikleri kapsamında tiyatro, film, pandomim gösterileri kültür sanat merkezlerinde, 7 -10 yaş arası çocuklara atölyeler de Çankaya Evleri'nde düzenlenecek.

Çankaya Belediyesi 23 Ocak-2 Şubat arasında kültür merkezlerinde çocuklara yönelik etkinlikler düzenledi. Çocuklar için film ve tiyatro gösterileri ile oyun-etkinlik atölyeleri, Yaşar Kemal Kültür Merkezi, Yılmaz Güney Sahnesi, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Çankaya Evleri'nde öğrencilerle buluşuyor. 3 yaş ve üzeri çocuklar, kültür sanat merkezlerinde düzenlenen film, tiyatro, pandomim gösterileri tamamen ücretsiz olacak.

ATÖLYELERE SON BAŞVURU TARİHİ 26 OCAK

Tiyatro ve film gösteriminin yapılacağı tatil şenliğinde ayrıca 7-10 yaş arası çocuklar için karikatür ve masal anlatıcılığı atölyeleri de gerçekleştirilecek. Kontenjanla sınırlı atölyelere katılım için önceden kayıt yaptırılması gerekiyor. 26 Ocak Cuma gününe kadar devam edecek kayıt başvuruları, Kırkkonaklar ve Karapınar Çankaya Evleri'ne bizzat yapılabilecek.

Kırkkonaklar Çankaya Evi'nde 29 Ocak Pazartesi günü saat 14.00'te Karikatür Atölyesi, 31 Ocak Çarşamba günü saat 14.00'te Masal Anlatıcılığı Atölyesi, 1 Şubat Perşembe günü saat 14.00'te Karagöz gösterimi yapılacak. Karapınar Çankaya Evi'nde ise 2 Şubat Cuma günü saat 11.00'de Karikatür Atölyesi, saat 14.00'te Karagöz gösterimi yapılacak. Atölyelerde yapılacak etkinliklerle, çocukların yeni beceriler kazanmaları ve eğlenirken öğrenmeleri amaçlanıyor.

Kaynak: ANKA / Yerel

Çankaya Belediyesi Çankaya Sanat Yerel Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kara dizisi neden yok, final mi yaptı? Show Tv Kara dizisi neden bitti? Emekli maaşları ne kadar oldu? 2024 Emekli maaşına ne kadar zam geldi? Ayşe Ünlüce kimdir? Halk Tv konuğu Ayşe Ünlüce kaç yaşında, nereli? Ayşe Ünlüce biyografisi! A101 AKTÜEL KATALOĞU 24-26 OCAK | A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101 fiyat listesi! Bu akşam hangi maçlar var? 24 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bugün maçlar hangi kanalda, saat kaçta? BİM AKTÜEL KATALOĞU 24-26 OCAK YAYINLANDI | BİM bu hafta katalog ürünleri neler? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi! Bu akşam hangi diziler var? 24 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bugün televizyonda neler var? Resmi Gazete bugün (24 Ocak) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Oscar adayları açıklandı! 2024 Oscar adayları kimler oldu? 24 Ocak 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Ocak 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 24 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 24 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! AK Parti Şereflikoçhisar adayı kim oldu? AK Parti Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan adayı Memiş Çelik kimdir? AK Parti Yenimahalle adayı kim oldu? AK Parti Ankara Yenimahalle Belediye Başkan adayı Abdulkadir Aydoğan kimdir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title