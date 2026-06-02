Çanakkale'de hasat döneminde orman yangınlarıyla mücadele toplantısı

Hasat döneminde Çanakkale genelinde orman yangınlarıyla mücadele çerçevesinde alınacak tedbirlerin değerlendirildiği toplantı, Vali Doç. Dr. Ömer Toraman başkanlığında, Vali Yardımcısı Dr. Polat Kara, kaymakamlar, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ve ilgili kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda; hasat sürecinde yangın riskinin en aza indirilmesi amacıyla alınacak önlemler, kurumlar arası koordinasyon çalışmaları, yangın anında uygulanacak müdahale planları ile mevcut araç ve ekipman kapasitesi kapsamlı şekilde ele alındı.

Toplantının ardından Vali Toraman, Harekat Merkezi ile Yangın Yönetim Aracı'nda incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. - ÇANAKKALE

