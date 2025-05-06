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Çanakkale'de Eğlenceli Düğün Törenine Hayvan Hediyesi

Çanakkale'de Eğlenceli Düğün Törenine Hayvan Hediyesi
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Çanakkale'nin Pınarbaşı köyünde, düğün sırasında geline buzağı, damada ise at hediye edilerek renkli ve eğlenceli anlar yaşandı. Damat, çeşitli şakalarla zor anlar yaşarken, hediye edilen at ve kadın elbiseleriyle dikkat çekti.

Çanakkale'de bir düğün merasiminde takı töreni sırasında geline buzağı, damada ise at hediye ettiler. Hafta sonu boyunca devam eden düğünde damada yapılan şakalar ortaya eğlenceli görüntüler çıkardı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Pınarbaşı köyünde Pınar Acar(20) ve Harun Acar(22) çifti düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdi. Hafta sonu boyunca süren gençlerin düğününde, arkadaşlarının çeşitli şakalarıyla renkli sahneler yaşandı. Düğün törenine katılanlar gönüllerince eğlenirken sıra takı merasimine geldiğinde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan damada takılan takılar da farklı oldu. Çiftin arkadaşlarından Hakkı Eren, geline takı töreninde buzağı hediye etti. Damadın arkadaşı ve sağdıcı Utku Ercen ve amcası Halil Acar ise damada takı merasimi sırasında takı olarak birlikte aldıkları atı hediye etti.

Takı merasimi devamında bazı davetliler ise gelin ve damada ot balyası, gübre ve yem hediye etti. Takı töreni ve sonrasında damada çeşitli kadın elbiseleri hediye edilip düğün alanında giymesi için zorlanınca damat zor dakikalar yaşadı. Hediye edilen at ve kadın kıyafetleriyle düğün alanında gezdirilen damat, şakaların sonunun gelmesini çaresiz biçimde bekledi. Pınarbaşı köyündeki bu renkli düğün, çevre köylerde ve ilçe merkezinde de ilgi ile karşılandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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