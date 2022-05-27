Cami Cemaatinden Toplanan 1 Milyon 940 Bin TL'yi Zimmetine Geçiren Kişinin İşine Son Verildi - Haberler

HIZIR İLYAS YILDIRIM

Türkiye Diyanet Vakfı Bolu Şubesi'nde, cami cemaatinden toplanan paralardan zimmetine 1 milyon 940 bin TL geçirdiği tespit edilen vakıf çalışanı H.E.'nin işine son verildi.

Edinilen bilgiye göre; Türkiye Diyanet Vakfı müfettişleri, Bolu Şubesi'nin hesaplarını incelemeye aldı. Müfettişlerin 2017-2021 yılları arasını kapsayan hesaplarında yaptığı incelemeler sonucu, 1 milyon 940 bin TL'nin kayıp olduğu tespit edildi. Ana gelir kaynağı cami cemaatinden toplanan bağışlardan oluşan Türkiye Diyanet Vakfı Bolu Şubesi'nde müfettişler, kayıp paranın peşine düştü. Kayıp 1 milyon 940 bin TL'nin, Bolu Şubesi'nde görevli H.E. isimli şahıs tarafından zimmete geçirildiği tespit edildi. Bolu İl Müftülüğü, parayı zimmetine geçirdiği tespit edilen H.E.'nin işine son verildiğini ve hakkında ayrıca Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

CEZA DAVASI AÇILDI

Müftülükten yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye Diyanet Vakfı Bolu Şubesi'nin 2017-2021 yılları arasındaki iş ve işlemleri ile ilgili olarak Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi müfettişleri tarafından yapılan araştırma ve incelemede, adı geçen vakfın Bolu Şubesi'nde görevli H.E. isimli personelin zimmetine para geçirdiği tespit edilmiştir. Adı geçen kişinin zimmet fiilini münferit olarak gerçekleştirdiği anlaşıldığından Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi'nin kararıyla görevine son verilmiş, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunularak hakkında ceza davası açılmıştır. Ayrıca vakfa ait paranın bir kısmı ilgilisinden tahsil edilirken kalan kısmının tahsili için de takibat devam etmektedir. Vakfın Bolu Şubesi'ne ait paranın zimmete geçirilmesi hadisesinde adı geçen şahıs ve İl Müftülüğü personeli arasında herhangi bir iltisak bulunmamaktadır. Konu tarafımızca da yakinen takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."