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Çalıştığı inşaattan düşen işçi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Ali Rıza Dağlı - Yerel
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Çalıştığı inşaattan düşen işçi yaralandı Karaman'da çalıştığı apartman inşaatının birinci katından düşen işçi yaralandı.

KARAMAN (İHA) - Çalıştığı inşaattan düşen işçi yaralandı

KARAMAN - Karaman'da çalıştığı apartman inşaatının birinci katından düşen işçi yaralandı.

Olay, Valide Sultan Mahallesinde yapımı devam eden apartman inşaatında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, inşaatta sıva ustası olarak çalıştığı öğrenilen Hüseyin K. (55), bastığı demir iskeleden biranda ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek 1'nci kattan zemine düştü. Arkadaşının düştüğünü gören diğer işçiler hemen 112 Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı işçi, daha sonra ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kafası kanayan ve ayağında ağrı olduğu öğrenilen işçi tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Ali Rıza Dağlı - Yerel

Karaman, işçi, Yerel, Haberler

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