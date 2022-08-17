Bursa yerel haberleri | Nilüfer Belediyesi Çalışanlarına Yüksekte Çalışma Eğitimi

Bursa habere göre Nilüfer Belediyesi, çalışanlarının sahada karşılaşabilecekleri olumsuzlukları önlemek amacıyla işçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmaları kapsamında yüksekte çalışma eğitimi veriyor. Teorik ve uygulamalı verilen eğitim sonunda belediye çalışanları, yüksekte çalışma sertifikası alacak.

Nilüfer Belediyesi, çalışanlarının sahada karşılaşabilecekleri olumsuzlukları önlemek amacıyla işçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmaları kapsamında yüksekte çalışma eğitimi veriyor. Teorik ve uygulamalı verilen eğitim sonunda belediye çalışanları, yüksekte çalışma sertifikası alacak.

Nilüfer Belediyesi, çalışanlarının kişisel gelişimine katkıda bulunmasının yanı sıra işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında bilinçli olmalarını sağlamak amacıyla düzenlediği eğitimleri sürdürüyor. Nilüfer Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün organize ettiği eğitimlerle belediye çalışanları, bir yandan güncel bilgilerle kendilerini geliştiriyor, diğer yandan da çalıştıkları alanlarda karşılaşabilecekleri olumsuzlukların önüne geçme noktasında bilinçleniyor. Bu eğitimlerden biri de yüksekte çalışma eğitimi oldu.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği kapsamında düzenlenen hem teorik hem de uygulamalı yüksekte çalışma eğitimi, sahada çalışan belediye personeline veriliyor. Çalışma koşulları gereği yerden en az 1,5 metre yüksekliğe çıkan belediye personeline verilen eğitimde, yaşanabilecek tüm olumsuzluklar ve önlem yolları anlatılıyor.

Yüksekte çalışma uzmanı Recep Gür tarafından verilen eğitimlere, Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kütüphane Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nde görevli çalışanlar katılıyor. 4 saat süren eğitimlerde Nilüfer Belediyesi çalışanları, yüksekte çalışmada kullanılacak kişisel koruyucu donanım ekipmanları, yüksekte çalışma ekipmanları, yükseğe güvenle ulaşma yöntemleri, korkuluklar, çatılar ve çatılarda çalışma koşulları, kaldırma ekipmanları, emniyet şeritleri, işaretleme yöntemleri, tehlikeli ve güvensiz durumlar, kullanılan ekipmanların standartları, malzeme kullanımından öncesi ve sonrası kontroller, yüksekte çalışma ile ilgili tehlikeler, riskler, kontrol tedbirleri ve güvenli çalışma yöntemlerini detaylı bir şekilde öğreniyor.

Teorik olarak bilgilenen Nilüfer Belediyesi çalışanları, yüksekte çalışma uzmanı Recep Gür ile uygulamalı eğitim yaparak da öğrendiklerini pekiştiriyor. Nilüfer Belediyesi çalışanları, eğitimin sonunda yüksekte çalışma eğitimi sertifikasının sahibi olacak.