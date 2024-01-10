Bursa Oltulular Derneği Başkanı Yener Zengin, Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu'nu ziyaret etti
Bursa Oltulular Derneği Başkanı Yener Zengin, Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu'nu makamında ziyaret ederek başarılar diledi. Ziyaretin ardından Zaimoğlu, Bursa Oltulular Derneğinde hemşerileri ile hasret giderdi.
Bursa Oltulular Derneği Başkanı Yener Zengin, Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu makamında ziyaret etti.
Bursa Oltulular Dernek Başkanı Yener Zengin, "Otumuzun gururu olan Bursa il Emniyet Müdürümüz Dr. Sabit Akın Zaimoğlu'nu makamda ziyaret ederek başarılar diledik. Makamda memleket hasreti giderecek sohbetler ettik" dedi.
Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın, ziyaretin ardından Bursa Oltulular Derneğinde hemşerileri ile hasret giderdi. Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, "Oltulularla dernekte olmaktan son derece mutlu oldum. Biran kendimi Oltu'da hissettim" dedi.
Zaimoğlu, bundan sonra da zaman buldukça derneğe uğrayacağını söyledi. - ERZURUM