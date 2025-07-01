Bursa Gemlik'te 3.9 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Bursa Gemlik'te 3.9 Büyüklüğünde Deprem Oldu
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Eczaneden kaçan vatandaşlar güvenlik kameralarına yansıdı. Bursa Valiliği, depremde olumsuz bir durum olmadığını açıkladı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem, diğer ilçelerde de hissedildi. Deprem anında Orhangazi ilçesindeki bir eczaneden vatandaşların kaçışı, güvenlik kameralarına yansıdı. Bursa Valiliği, merkez üssü Gemlik olan 3.9 büyüklüğünde depremde herhangi bir olumsuz durum olmadığını açıkladı.

AFAD Deprem Dairesi'nden edinilen bilgiye göre, saat 11.47'de Gemlik merkezli 3.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sarsıntının 9.82 kilometre derinlikte olduğu belirtildi. Diğer ilçelerde de hissedilen deprem anı ise saniye saniye kaydedildi. Orhangazi ilçesindeki bir eczaneden vatandaşların kaçışı, güvenlik kameralarına yansıdı. Bursa Valiliği, merkez üssü Gemlik olan 3.9 büyüklüğünde depremde herhangi bir olumsuz durum olmadığını açıkladı. Açıklamada, "İlimizde saat 11.47'de, merkez üssü Gemlik olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, deprem sonrası olumsuz bir durum tespit edilmemiştir" denildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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