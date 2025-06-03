Bursa'da 'Gazze'nin Çocukları' Tiyatro Oyunu Büyük Beğeni Topladı

Bursa Yıldırım Erguvan İlkokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırlamış olduğu " Gazze'nin Çocukları" adlı tiyatro oyunu seyircilerinden tam not aldı.

Selçuk Var'ın yazdığı ve Bülent Avcı ile yönetmenliğini üstlendiği oyunda Gazze'deki çocukların yaşadıkları dramı gözler önüne serdi. Oyunda, ilkokul öğrencileri ve öğretmenleri sahnede birlikte rol alırken izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Rollerini büyük ustalıkla sergileyen öğrencilerin becerileri hayranlık bıraktı. Seyircilerin zor anlar yaşadığı oyunda acılar yüreklerde hissedildi.

Oyun, Gazze'nin kuzeyinde yaşayan bir ailenin Seher ve Muhammed adında iki çocuğunun mahallelerine düşen bir bomba sonucu, ailelerinden ayrı kalarak güvenli bölgeye giderken yaşadıkları olayları ve yolda karşılaştıkları arkadaşlarının hikayelerini konu edindiğini belirten oyunun yazarı Selçuk Var, "Oyunu yazarken çok zorlandım. Duygu yoğunluğundan dolayı provalar zor geçti. Oyundan elde edilen tüm gelir, Gazze'ye gönderilmek üzere bir yardım kuruluşuna bağışlandı. Gazze'de yaşanan felaket insanlar tarafından sıradanlaşmaya başladı. İnsanlar artık görüntüleri ekranda görmek bile istemiyor. Görüntüler hemen kaydırılıyor. Sosyal medya insanları tepkisiz hale getirdi. "Elimizden ne gelir ki" çaresizliğini bizlere yaşatmaya ve kabullendirmeye başladılar. İşte bu noktada yapabileceğim en iyi şeyin onların sesini daha fazla duyurmak olduğunu anladım. Sanatın gücüyle insanların yüreğinde bu acıları hissettirerek diri tutmayı amaç edindim. Umarım Müslümanlar uykusundan uyanır ve bu acılar son bulur. Özellikle en çaresiz ve tüm haklardan mahrum kalan çocuklar. Gösterilere devam etmek istiyoruz. Daha fazla insana ulaşmak istiyoruz. Yeni gösterilerimiz planlanıyor. İzleyicilerimizi bu acıya ortak olmaya davet ediyoruz. Buradan kurumlara ve STK'lara bir çağrım olacak. Gazze yararına bir organizasyon gerçekleştirmek isterseniz şartlar müsait olursa seve seve gelip oynarız" dedi. - BURSA