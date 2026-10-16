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Bursa'da et denetiminde 220 işletmeden alınan numuneler laboratuvara gönderildi

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Bursa'da et denetiminde 220 işletmeden alınan numuneler laboratuvara gönderildi
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Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve 17 ilçe müdürlüğü, et ürünleri üreten ve satan 220 işletmede denetim yaptı. Kıyma, sucuk ve döner gibi ürünlerden alınan numuneler Bakanlık laboratuvarlarında incelenecek; uygunsuzluk halinde idari yaptırım uygulanacak.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile 17 ilçe müdürlüğünün ekipleri, et ve et ürünleri satışı ve üretimi yapan 220 işletmede eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. Kıyma, köfte, sucuk, kebap ve döner gibi ürünlerden alınan numuneler, et türü tayini ve yabancı doku aranması amacıyla bakanlık laboratuvarlarına gönderildi.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kent genelinde halk sağlığının korunması ve tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla et ve et ürünlerine yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. İl müdürlüğü ile 17 ilçe müdürlüğüne bağlı denetim ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, et ve et ürünleri üreten ve satan 220 işletmeden numune alındı.

Kırmızı et, kıyma, kasap köftesi, sucuk, kebap, döner ve benzeri hazırlanmış et karışımlarından alınan numuneler, et türü tayini ve yabancı doku bulunup bulunmadığının belirlenmesi için Bakanlık laboratuvarlarında analiz edilmek üzere gönderildi.

Denetimlere Bursa İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Özgür Özcan ile Gıda ve Yem Şube Müdürü Abdülaziz Yıldırım da katılarak işletmelerde incelemelerde bulundu.

Analiz sonuçlarında uygunsuzluk tespit edilen işletmelere idari yaptırım uygulanacağını bildirilirken, halk sağlığının ve tüketicilerin korunması amacıyla denetimlerin kesintisiz devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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