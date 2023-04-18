Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da aniden bastıran dolu ve sağanak yağmur hayatı felç etti

Yerel Haberler

Bursa'da aniden bastıran dolu ve sağanak yağmur hayatı felç etti Bursa'da aniden bastıran sağanak dolu ve sağanak yağmur hayatı felç etti.

Bursa'da aniden bastıran dolu ve sağanak yağmur hayatı felç etti

BURSA - Bursa'da aniden bastıran sağanak dolu ve sağanak yağmur hayatı felç etti.

Meteoroloji'nin şiddetli yağış uyarısının ardından akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur ve dolu hayatı felç etti. Yağmura ve doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sırılsıklam oldu. Bazı araç sahipleri ise fındık büyüklüğünde yağan doluya battaniyeli önlem aldı. Yollar göle dönerken silecekler zaman zaman yağmurun hızına yetişemedi. Yağmur nedeniyle zaman zamanda trafik kazaları yaşandı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Kösle - Yerel

Bursa Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title