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Bursa'da 10 Yaşındaki Çocuğun Cesareti Nefes Kestirdi

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Bursa'nın Tophane semtinde 10 yaşındaki bir çocuğun bisikletle dik merdivenlerden inmesi, görenleri etkiledi. Bu cesur hareket, çevredeki vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı.

Bursa'da 10 yaşındaki çocuğun cesareti nefes kesti

Tophane merdivenlerinden bisikletle indi

BURSA - Bursa'nın tarihi Tophane semtinde 10 yaşlarındaki bir çocuk, bisikletiyle dik merdivenlerden indi. Görenleri hayrete düşüren cesur hareket, çevredeki vatandaşlar tarafından alkışlarla desteklendi. Minik bisikletlinin o anları ise kameralara yansıdı.

Merdivenlerden bisikletiyle sorunsuz şekilde inen çocuk, izleyenlere hem heyecan dolu anlar yaşattı hem de büyük takdir topladı. Olay anında bölgede bulunan vatandaşlardan bazıları heyecanla çocuğun inişini kaydederken, bazıları ise nefeslerini tutarak izledi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - Yerel
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