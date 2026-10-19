Burdur'da YENİ Parti il başkanlığı ön seçiminde İsmail Dündar 1583 oyla ipi göğüsledi

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Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - YENİ Parti Burdur İl Başkanlığı ön seçimi bin 583 oy alan İsmail Dündar kazandı.

Burdur'da YENİ Parti'nin il kongresi öncesinde il başkanlığı adayını belirlemek amacıyla düzenlediği üye bazlı ön seçim tamamlandı. Partiye kayıtlı 4 bin 71 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu seçimde İsmail Dündar ve Hakan Açar yarıştı.

Burdur merkez ve 10 ilçede kullanılan oyların sayılması sonucunda İsmail Dündar bin 583 oy alarak ön seçimi kazandı. Hakan Açar ise bin 485 oyda kaldı.

Seçim sonuçlarının ardından konuşan İsmail Dündar, "Söylenecek söz çok ama her şeyden önce yapacak işimiz çok. Hepinizin katıldığı tüm yönetim anlayışının tabana yayıldığı bir YENİ Parti iktidarında hep birlikte buluşacağız" dedi.

Kaynak: ANKA