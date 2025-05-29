Bulanık'ta öksüz ve yetim çocuklar sevindirildi

Bulanık'ta öksüz ve yetim çocuklar sevindirildi
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TÜGVA Bulanık Şube Başkanlığı tarafından yetim ve öksüz çocuklar yemekte ağırlandı.

TÜGVA Bulanık Şube Başkanlığı tarafından yetim ve öksüz çocuklar yemekte ağırlandı.

TÜGVA Bulanık Şube Başkanlığı ile Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak çalışması sonucu şehit, gazi, yetim ve öksüz çocuklara yemek ikram edildi. TÜGVA Bulanık Şube Başkanı Fikret Aral, Kazan Gölü kenarında bulunan bir restoranda çocuklarla yemekte bir araya geldikten sonra onlara dondurma da ısmarladı.

Bu tür etkinliklerin toplumda dayanışma ruhunu güçlendirdiğini ifade eden Fikret Aral, "TÜGVA ve Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte şehit, gazi, öksüz ve yetimlere sahip çıkmak, onları mutlu etmek için 180 çocuğumuza etkinlik düzenledik. Çocuklarımız yeryüzünün kutlu emanetleridir. Çocuklar; bizlere birer emanettirler. Her zaman bu emanetleri korumak ve onların yanında olmak için mücadele ediyoruz. Çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Tüm yavrularımıza sağlıklı, başarılı ve mutlu bir hayat diliyorum" dedi.

Etkinlik, çocuklara hediye verilmesiyle son buldu. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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