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Buharkentli muhtarlar, Kaymakam Haydaroğlu ile görüştü

Buharkentli muhtarlar, Kaymakam Haydaroğlu ile görüştü
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Buharkent ilçesinde mahalle muhtarları, yeni görevine başlayan Kaymakam Mehmet Halit Haydaroğlu’nu makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Buharkent ilçesinde mahalle muhtarları, yeni görevine başlayan Kaymakam Mehmet Halit Haydaroğlu'nu makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Buharkent ilçesindeki mahalle muhtarları, Kaymakam Mehmet Halit Haydaroğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette muhtarlar, Haydaroğlu'na yeni görevinde başarılar dileyerek görev sürecinin ilçe ve mahalleler açısından hayırlı olması temennisinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Haydaroğlu, mahalle muhtarlarına nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti. İlçenin ihtiyaçları ve mahallelerde yürütülecek çalışmalar açısından muhtarlarla iş birliğinin önemine dikkat çekilen ziyaret, günün anısına çekilen fotoğrafla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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