Buharkent'te gıda denetimlerinde olumsuzluğa rastlanmadı

BUHARKENT, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Buharkent ilçesinde gerçekleştirilen gıda denetimlerinde 24 işletmeden alınan pide harcı, et yemeği, çiğ dana köfte numunelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından gerçekleştirilen gıda denetimleri Ramazan ayında da aralıksız olarak devam ediyor. Tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimler çerçevesinde Buharkent'teki toplu tüketim yerlerinde 24 işletme denetlendi. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmazken Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Buharkent ilçemizde toplu tüketim yerlerinde 24 işletmeden pide harcı, et yemeği, çiğ dana köfte numuneleri tür tayini analizi için alınmıştır. Alınan numunelerde yapılan laboratuvar incelemelerinde TGK et, hazırlanmış et karışımları ve et ürünleri tebliğine uygun olduğu tespit edilmiştir" denildi. - AYDIN