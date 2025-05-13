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BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'a 8 yıl 2 aya kadar hapis talebi

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'a 8 yıl 2 aya kadar hapis talebi
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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle 8 yıl 2 aya kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle 8 yıl 2 aya kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

Hüseyin Baş'a yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Baş'ın 20 Aralık 2024'de Trabzon'da partisinin 9. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmanın bir kısmının sosyal medyadan paylaşıldığı, şüphelinin burada sarf ettiği sözlerin 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunu oluşturduğunun değerlendirildiği anlatıldı. Sarf edilen sözlerin ifade özgürlüğü ve eleştiri sınırlarını aşarak onur, şeref ve saygınlığı zedeleyici nitelikte olduğu kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede, şüphelinin savunmasında, üzerine atılı suçu kabul etmeyerek söz konusu ifadelerin cumhurbaşkanına yönelik olmadığı gibi hakaret içerikli de olmadığını söylediği bilgisi yer aldı.

8 yıl 2 aya kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Hüseyin Baş'ın zincirleme şekilde 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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