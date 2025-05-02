1 yıldır yol kenarlarında! Aynı anda 4 araca ceza kesebiliyor

1 yıldır yol kenarlarında! Aynı anda 4 araca ceza kesebiliyor
İki ünlü su firmasına Rekabet Kurulu'ndan ceza

Yaptıkları yanlarına kalmadı! İki ünlü su firmasına büyük ceza
İsrail'den Şam'a saldırı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular

Açık açık tehdit etmişlerdi! İsrail, Şam'ın kalbini vurdu
'Peri masalı'nın hayalet şatoları! 13 sanığın 885 yıla kadar hapsi isteniyor

'Peri masalı'nın hayalet şatoları! İşte 13 sanık için istenen ceza

BŞEÜ Öğrencileri Işık Seramik Yarışmasında Ödül Aldı

BŞEÜ Öğrencileri Işık Seramik Yarışmasında Ödül Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te düzenlenen uluslararası Işık Seramik Yarışmasında Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri, farklı eserleriyle iki ödül kazandı ve beş eser sergilenmeye hak kazandı.

Bilecik'te bir seramik fabrikası tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen uluslararası katılımlı Işık Seramik Yarışmasından Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) iki ödülle döndü.

İzmir'de geçtiğimiz gün 87 katılımcı arasından 45 eserin sergilendiği ve 7 eserin ödül aldığı yarışmada, BŞEÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Seramik ve Cam Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencileri önemli başarılar elde etti. Mezun öğrencilerden Nurgin Çetin Almalı, 'Birlikte Sarılarak Uyuyalım' adlı eseriyle Ateş Arcasoy Özel Ödülüne layık görüldü. Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşe Üstübi, 'İçimdeki Yuva' adlı eseriyle 'Aysel Abdullah Duran Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Ayrıca, BŞEÜ Yüksek Lisans öğrencilerinden Deniz Tutgun 'İçten Dışa Kırılma: Yaşam', Esra Yıldırım, 'Ailede Her Şey Vardır', Muhammet Fatih Çoban, 'İyi Bayramlar' ve lisans mezunu Büşra Anzerli, 'Knot' adlı eserleriyle sergilenmeye hak kazandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.