Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Bozüyük Kaymakamı Helvacı, LGS'ye hazırlanan 8. sınıf öğrencilerine moral verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bozüyük Kaymakamı Helvacı, LGS'ye hazırlanan 8. sınıf öğrencilerine moral verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören 8. sınıf LGS öğrencilerini ziyaret etti. Helvacı, öğrencilerle sohbet ederek motivasyon ve düzenli çalışmanın önemine dikkat çekti, başarı dileklerini iletti.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Kaymakam Ahmet Naci Helvacı, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) öğrencilerine moral desteği verdi.

Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ile birlikte Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören 8. sınıf öğrencilerini ziyaret etti. LGS hazırlık sürecine ilişkin öğrencilerle sohbet eden Helvacı, sınav sürecinde motivasyonun ve düzenli çalışmanın önemine dikkat çekti. Öğrencilere başarı dileklerini ileten Helvacı, eğitim hayatlarında kendilerine başarılar diledi.

Kaymakam Dr. Ahmet Naci Helvacı, öğrencilerin geleceğe en iyi şekilde hazırlanmalarının önemini vurgulayarak, "LGS süreci, öğrencilerimizin eğitim hayatında önemli bir aşama. Bu süreçte düzenli çalışmanın yanı sıra kendilerine inanmaları ve motivasyonlarını yüksek tutmaları da büyük önem taşıyor. Her bir öğrencimizin emeklerinin karşılığını almasını, hedeflerine ulaşmasını diliyorum. Öğrencilerimizin yanında olmaya ve eğitim yolculuklarında onlara destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 22 sitede yayınlandı.
Mehmet Ali Erbil, hüngür hüngür ağladı: Ailem yoktu, size şımardım

Anne ve babasından dert yanıp sahnede hüngür hüngür ağladı
Adapazarı'nda dolandırıldığını iddia ettiği kişiyi sokak ortasında vurdu, ardından 112'yi arayıp kendini ihbar etti

Önce vurdu, ardından 112'yi arayıp kendini ihbar etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gençlerbirliği-Galatasaray maçının ilk 11'i belli oldu! Okan Buruk'tan sürpriz tercih

İşte sonucu merak edilen maçın 11'leri
Nikaha damga vuran an! İmam üstüne basa basa sordu, damat kabul etti

Nikaha damga vuran an! İmam üstüne basa basa sordu, damat kabul etti
Beşiktaş kazandı, Sergen Yalçın patladı: Gördük çöpleri

Sergen'den Beşiktaş'ın yükselişine olay çıkış: Gördük çöpleri

Fenerbahçe'den ayrıldı, Messi'ye döndü! Tahmin edin kim?

Fenerbahçe'den ayrıldı, Messi'ye döndü! Tahmin edin kim?
Fenerbahçe'de Marco Asensio şoku! Alanyaspor maçında da yok

Bu akşam da sahada olmayacak, işte nedeni
Kışlak yolculuğu faciayla bitti! Tüm serveti yok oldu

Kışlak yolculuğu faciayla bitti! Tüm serveti yok oldu
Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 8 yıl sonra yendi! Sarı-lacivertliler 602 gün sonra maç kaybetti

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 8 yıl sonra yendi