Bozdoğan'da okul kantinleri ve yemek firmaları Tarım ve Orman ekiplerince denetlendi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla okul kantinleri ve yemek hizmeti sunan işletmelerde denetim gerçekleştirildi.

Bozdoğan'da okul kantinleri ve okullara yemek hizmeti veren işletmelerde gıda denetimleri gerçekleştirildi. Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri tarafından yapılan denetimlerde, öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla işletmelerin mevzuata uygunluğu kontrol edildi. Denetimler kapsamında ürünlerin son tüketim tarihleri, muhafaza şartları, izlenebilirlik ve hijyen şartları incelendi. Öğrencilerin sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla yürütülen kontrollerin aralıksız devam ettiği belirtildi.

Konu ile ilgili Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açılamada "Kurumumuz gıda kontrol görevlileri tarafından yapılan denetimlerde, ürünlerin son tüketim tarihleri, muhafaza şartları, izlenebilirlik ve hijyen şartları gibi mevzuata uygunluğu kontrol edilmektedir. Çocuklarımızın sağlığını korumak ve güvenilir gıda arzını sağlamak için denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı