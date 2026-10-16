Haberler

Bozdoğan'da okul kantinleri ve yemek firmaları Tarım ve Orman ekiplerince denetlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bozdoğan'da okul kantinleri ve yemek firmaları Tarım ve Orman ekiplerince denetlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bozdoğan'da okul kantinleri ve yemek hizmeti veren işletmelerde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce gıda denetimi yapıldı. Denetimlerde son tüketim tarihi, muhafaza, izlenebilirlik ve hijyen incelendi; kontrollerin aralıksız süreceği belirtildi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla okul kantinleri ve yemek hizmeti sunan işletmelerde denetim gerçekleştirildi.

Bozdoğan'da okul kantinleri ve okullara yemek hizmeti veren işletmelerde gıda denetimleri gerçekleştirildi. Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri tarafından yapılan denetimlerde, öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla işletmelerin mevzuata uygunluğu kontrol edildi. Denetimler kapsamında ürünlerin son tüketim tarihleri, muhafaza şartları, izlenebilirlik ve hijyen şartları incelendi. Öğrencilerin sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla yürütülen kontrollerin aralıksız devam ettiği belirtildi.

Konu ile ilgili Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açılamada "Kurumumuz gıda kontrol görevlileri tarafından yapılan denetimlerde, ürünlerin son tüketim tarihleri, muhafaza şartları, izlenebilirlik ve hijyen şartları gibi mevzuata uygunluğu kontrol edilmektedir. Çocuklarımızın sağlığını korumak ve güvenilir gıda arzını sağlamak için denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
9 kişinin öldüğü evde korkunç manzara! İçeri giren polislerin kanı dondu

9 kişinin öldüğü evde korkunç manzara! İçeri giren polislerin kanı dondu
Vlahovic yoksa ''Oh'' var! Beşiktaş, Avrupa'da 2'de 2 yaptı

Vlahovic yoksa ''Oh'' var! Beşiktaş Avrupa'da şov yapıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dursun Özbek, taraftarın ateş püskürdüğü yıldız oyuncusuna sahip çıktı: Hiçbir yere gidemez

Taraftarın ateş püskürdüğü yıldızına sahip çıktı: Hiçbir yere gidemez
Beşiktaş'ta sakatlık: Orkun Kökçü

Trabzonspor derbisi öncesi sakatlık! Galibiyet sevinci kursakta kaldı
Iheanacho varsa sorun yok! Türk futbol tarihine geçti

Türk futbol tarihine geçti! Seneye dört büyükler peşinde koşacak
Galatasaray'dan Richarlison bombası! Tottenham ile pazarlık başladı

Ve bomba patlıyor! Galatasaray'dan çılgın hamle
Galatasaray'da Rafael Leao beklentileri karşılayamadı

Galatasaray'da Rafael Leao şoku
9.9'luk deprem uyarısı ülkeyi karıştırdı! Gerçek 8 dakika sonra ortaya çıktı

9.9'luk deprem uyarısı ecel terleri döktürdü! Kabus 8 dakika sürdü
Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Irak Devlet Bakanı oldu

Komşuda tarihi dönem! Türk vali, şimdi de devlet bakanı oldu