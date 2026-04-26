Bosna Hersek Savaşı sırasında öldürülen 6 kişi toprağa verildi

Bosna Hersek'te 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaş sırasında Vlasenica köyünde katledilen 6 kişinin kalıntıları, Rakita Şehit Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa verildi.

Bosna Hersek'in Yugoslavya'dan kopuş sürecinde, 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşta Sırp güçleri tarafından binlerce kişi katledildi. Başta Srebrenitsa kenti olmak üzere birçok noktada Müslüman Boşnaklara karşı işlenen soykırımda katledilen, kalıntıları toplu mezarlarda bulunduktan sonra defnediliyor. Savaş sırasında Sırp güçlerinin saldırısına uğrayan Vlasenica köyünde katledilen 6 kişinin kalıntıları, Rakita Şehit Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa verildi. Törene, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ve beraberindeki heyet de katıldı. Cenaze namazının Tuzla Müftüsü Vahid Fazlovic tarafından kıldırıldığı törende, Durmic (Sevko) Ibro (1961-1992), Music (Mujo) Ahmet (1939-1995), Imsirovic (Bajro) Haso (1946-1995) ve Kicic (Suljo) Lutvo (1954-1992) ile kimliği belirlenemeyen iki kişi, dualar eşliğinde defnedildi.

Şehitler anılıyor

1992 yılının bahar ve yaz aylarında Vlasenica'da yaklaşık 2 bin 500 Boşnak hayatını kaybetti. Bugüne kadar 405 kişi, Rakita Anıt Merkezi'ne defnedildi. Yirmi yılı aşkın süredir her yıl nisan ayında; hayatta kalanlar, aileler ve yakınları, Bosna Hersek'e yönelik saldırılarda hayatını kaybeden şehitleri anmak üzere Rakita Şehitler Mezarlığı'nda bir araya geliyor. - SARAYBOSNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a 'geçmiş olsun' mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum

Trump'a saldırı girişimine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
Saldırgandan ilk ifade: Hedefim Trump yönetimiydi

Trump'ın yemeğinde silah sesleri! Saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı
Trump'a suikast girişimi sırasında FBI Direktörü Patel'in tavırları dikkat çekti

Trump'a suikast girişimi sırasında dikkatlerden kaçmayan görüntü
İngiltere ayakta! Polis bir kadının etek altı fotoğraflarını çeken bu sapığı arıyor

Bir ülke bu sapığı arıyor! Güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı
ABD’de kadın öğretmen öğrencileriyle uygunsuz ilişki kurduğu gerekçesiyle tutuklandı

Genç öğretmenin başı büyük belada! İddialar mide bulandırıcı
Kazılan çukura düşen işçinin üzerine toprak çöktü

Facia kamerada! Çukura indi, saniyeler sonra kabusu yaşadı
Yemek öncesi yapılan açıklama gündem oldu: Bu akşam sahnede kurşunlar sıkılacak

Saldırıdan dakikalar önce yapılan açıklama kafaları iyice karıştırdı
Netanyahu: Trump'a düzenlenen suikast girişimine şok oldum

Netanyahu'dan saldırı için ilk yorum
Melike Şahin'den yeni yaşa yeni imaj! Kullanıcılar ikiye bölündü

Saçlarını kısacık kestirdi! Yeni imajı kullanıcıları ikiye böldü