Bornova'da Tarıma 4,5 Milyon "Atalık Destek"
ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Bornova Belediyesi, Atalık Tohum Bahçesi’nden elde ettiği tohum ve bu tohumlardan üretilen sebze fidesinin dağıtımını yaptı. Bugüne kadar 4 milyon tohum ve 350 bin fide dağıtan Bornova Belediyesi, ekim sezonu sonuna kadar 150 bin fide daha dağıtarak üreticiye bu yıl 4,5 milyon atalık tohum ve fide dağıtmış olacak.
Bornova Belediyesi, Atalık Tohum Bahçesi'nden elde ettiği tohum ve bu tohumlardan üretilen sebze fidesinin dağıtımını yaptı. Bugüne kadar 4 milyon tohum ve 350 bin fide dağıtan Bornova Belediyesi, ekim sezonu sonuna kadar 150 bin fide daha dağıtarak üreticiye bu yıl 4,5 milyon atalık tohum ve fide dağıtmış olacak.
Bornova Belediyesi, Kayadibi köyünde kurduğu Atalık Tohum Bahçesi'nden elde ettiği 45 çeşit tohumu Pınarbaşı'nda bulunan Belediye Fidanlığında çimlendirerek yaz ve kış aylarında yetiştirilecek sebzelerin fidelerini hazırlıyor. Sağlıklı ve sürdürülebilir gıdaya ulaşmak ve kültürel miras olarak aktarılan tohumları sürekli kılmak için yapılan çalışmalarda yetiştirilen tohum ve fideler ücretsiz olarak Bornovalılara dağıtılıyor.
ANKA / Emel Türegün - Yerel