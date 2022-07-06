Bornova'da Kınalı Bamya Hasadı - Haberler

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Bornova'da Kınalı Bamya Hasadı

ANKA - Yerel
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Bornova Belediyesi’nin üretimini yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar yaptığı Coğrafi İşaret Tescilli ürünlerinden olan Bornova Kınalı Bamyası’nda hasat başladı. Belediyenin desteği ve Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından satın alma garantisi ile üretilen bamyalar, Bornova Belediyesi’nin Yakaköy’de oluşturduğu Doğal Tarım Çiftliği’nde ve Gökdere Mahallesinde bulunan araziden toplandı.

Bornova Belediyesi'nin üretimini yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar yaptığı Coğrafi İşaret Tescilli ürünlerinden olan Bornova Kınalı Bamyası'nda hasat başladı. Belediyenin desteği ve Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından satın alma garantisi ile üretilen bamyalar, Bornova Belediyesi'nin Yakaköy'de oluşturduğu Doğal Tarım Çiftliği'nde ve Gökdere Mahallesinde bulunan araziden toplandı.

Bornova'nın en önemli geleneksel ürünlerinden olan ve Anadolu topraklarının en eski tohumlarına sahip Bornova Kınalı Bamyası, Bornova Belediyesi'nin üretip, dağıtımı yaptığı tohumlarla yetiştirildi. Yakaköy'de 20 dönümlük arazi içinde bulunan Doğal Tarım Çiftliği'nde yetişen bamyaların hasadını, doğal tarım gönülleri yaptı.

ANKA / Yerel

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