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Bolu Kartalkaya'daki Yangın Sonrası Ülkede Milli Yas İlan Edildi

Bolu Kartalkaya'daki Yangın Sonrası Ülkede Milli Yas İlan Edildi
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Bolu Kartalkaya'daki yangında 76 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası Türkiye genelinde 1 gün süreyle milli yas ilan edildi. Bayraklar yarıya indirildi.

Bolu Kartalkaya'daki yangın faciası nedeniyle tüm ülkede ilan edilen 1 günlük milli yas sonrası, Eskişehir'deki kurumların önünde bulunan bayraklar yarıya indirildi.

Bolu ilçesine bağlı Kartalkaya Kayak Merkezi'nde önceki gece, 237 kişinin konakladığı Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybederken, 51 kişi ise yaralı olarak kurtulmuştu. 76 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının etkileri devam ederken, Türkiye'de 22 Ocak Çarşamba günü 1 gün süreyle milli yas ilan edildi. Milli yas dolayısıyla tüm ülkede önemli noktalarda ve kamu binalarındaki bayraklar yarıya indirildi. Eskişehir'de de kurumlar önündeki bayrakların yarıya indirildiği görüldü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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