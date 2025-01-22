Bolu Kartalkaya'daki Yangın Sonrası Türkiye Genelinde Milli Yas İlan Edildi

Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden 76 kişi için Türkiye genelinde ilan edilen 1 günlük milli yas dolayısıyla Artvin'deki dev bayrak yarıya indirildi.

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 237 kişinin konakladığı Grand Kartal Otel'de önceki gece çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybederken, 51 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Türkiye'yi yasa boğan facia nedeniyle 22 Ocak Çarşamba günü milli yas ilan edildi. Ülke genelindeki kamu binaları ve önemli noktalarda bayraklar yarıya indirilirken, Artvin'de Atatepe'de bulunan Türkiye'nin en büyük Atatürk heykeli yanındaki 216 metrekarelik dev Türk bayrağı da yarıya indirildi. 60 metre uzunluğundaki bayrak direğinde yarıya indirilen Türk bayrağı, dronla görüntülendi. - ARTVİN