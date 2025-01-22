Üye Girişi
Haberler
76 kişinin yanarak can verdiği otelin itfaiye raporu ortaya çıktı

İşte 76 kişinin yanarak can verdiği otelin itfaiye raporu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolu'da! İlk ziyaretini Gültekin ailesine yaptı

Kente iner inmez tarifsiz bir acı yaşayan ailenin kapısını çaldı
Bolu'daki faciayı fırsata çevirdiler! 100 bin TL talep eden bile var

Bolu'daki faciayı fırsata çevirdiler! 100 bin TL isteyen bile var
Yangına 12. katta yakalanan Şevval en zor kararını babasını arayarak vermiş: Atlayayım mı?

Şevval en zor kararını babasını arayarak vermiş: Atlayayım mı?

Bolu Kartalkaya'daki Yangın Sonrası Türkiye Genelinde Milli Yas İlan Edildi

Bolu Kartalkaya'daki Yangın Sonrası Türkiye Genelinde Milli Yas İlan Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında hayatını kaybeden 76 kişi için Türkiye genelinde 1 günlük milli yas ilan edildi. Artvin'deki dev bayrak yarıya indirildi.

Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden 76 kişi için Türkiye genelinde ilan edilen 1 günlük milli yas dolayısıyla Artvin'deki dev bayrak yarıya indirildi.

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 237 kişinin konakladığı Grand Kartal Otel'de önceki gece çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybederken, 51 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Türkiye'yi yasa boğan facia nedeniyle 22 Ocak Çarşamba günü milli yas ilan edildi. Ülke genelindeki kamu binaları ve önemli noktalarda bayraklar yarıya indirilirken, Artvin'de Atatepe'de bulunan Türkiye'nin en büyük Atatürk heykeli yanındaki 216 metrekarelik dev Türk bayrağı da yarıya indirildi. 60 metre uzunluğundaki bayrak direğinde yarıya indirilen Türk bayrağı, dronla görüntülendi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Aziz Yıldırım'dan Mesut'a 9 milyonluk sürpriz
img

Hastane önünde skandal görüntü! Tepkiler gelince operasyon çektiler
img

Trump savaşta ilk hamleyi yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ: Eminim Öcalan dün gece daha rahat bir yatakta yatmıştır

Özdağ'dan gece yarısı yeni mesaj! Ses getirecek Öcalan göndermesi
Emekli öğretmen, mezar taşını hazırlayıp evinin bahçesinde kendini astı

Mezar taşını hazırlayıp evinin bahçesinde kendini astı
Berfu Yenenler'in acı kaybı: Aklımı kaçırmak üzereyim

Berfu Yenenler'in yangındaki acı kaybı
Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti

Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti
Müge Anlı'nın acı günü! Yangında hayatını kaybettiklerini duyurdu

Müge Anlı'nın acı günü! Yangında hayatını kaybettiklerini duyurdu
Bir ay önce Grand Kartal Otel'de işe başlamıştı: Aşçı Esra da yangın kurbanı

Aşçı Esra'nın son sözleri kahretti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.