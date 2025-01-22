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Bolu Kartalkaya'daki Yangın Sonrası Türkiye'de Milli Yas İlan Edildi

Bolu Kartalkaya'daki Yangın Sonrası Türkiye'de Milli Yas İlan Edildi
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Bolu Kartalkaya'da 76 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası sonrası Türkiye genelinde 1 gün süreyle milli yas ilan edildi. Adıyaman'daki kurumlar da bayraklarını yarıya indirdiler.

Bolu Kartalkaya'daki yangın faciası nedeniyle tüm ülkede ilan edilen 1 günlük milli yas sonrası, Adıyaman'daki kurumların önünde bulunan bayraklar yarıya indirildi.

Bolu ilçesine bağlı Kartalkaya Kayak Merkezi'nde önceki gece, 237 kişinin konakladığı Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybederken, 51 kişi ise yaralı olarak kurtulmuştu. 76 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının etkileri devam ederken, Türkiye'de 22 Ocak Çarşamba günü 1 gün süreyle milli yas ilan edildi. Milli yas dolayısıyla tüm ülkede önemli noktalarda ve kamu binalarındaki bayraklar yarıya indirildi.

Adıyaman'daki kurumların bayrakları da yarıya indirildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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