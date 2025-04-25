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Bolu'da Öğrencilerden Trafik Güvenliği Etkinliği

Bolu'da Öğrencilerden Trafik Güvenliği Etkinliği
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Bolu'da lise öğrencileri, jandarma ile birlikte trafik kurallarının önemini vurgulamak için araç sürücüleri ve yolculara emniyet kemeri kullanımı hakkında uyarılarda bulundu.

Bolu'da lise öğrencileri, jandarma trafik ekipleriyle birlikte seyir halindeki araçları durdurarak yolcu ve şoförlere uyarıda bulundu.

Bolu'da emniyet kemeri kullanımı ve trafik kurallarının önemine dikkat çekmek için Abant Gişeleri mevkisinde, Bolu Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Bolu İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sahaya indi. Yeleklerini giyen öğrenciler, seyir halindeki araçları durdurarak sürücü ve yolculara tek tek uyarıda bulundu. Yapılan bilgilendirmelerde emniyet kemerinin hayati önemi vurgulandı. Farkındalık için yapılan etkinlikte broşür dağıtımı gerçekleştirildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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