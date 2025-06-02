Bolu'da Çevreye Rahatsızlık Veren Şahıs Gözaltına Alındı

Bolu'da Çevreye Rahatsızlık Veren Şahıs Gözaltına Alındı
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Bolu'da akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen bir kişi, çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı. Olay, İzzet Baysal Caddesi'nde meydana geldi.

Çevreye rahatsızlık veren şüpheli gözaltına alındı

BOLU - Bolu'da İzzet Baysal Caddesi'nde, çevreye rahatsızlık veren ve akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen bir şahıs, kendisini uyararak bölgeden uzaklaştırmaya çalışan polis ekiplerine direnince gözaltına alındı. Polis ekiplerinin, "Biz sana yardımcı olmaya çalışıyoruz" diyerek ayağa kaldırmak istediği vatandaş, saniyelerce sokak ortasında bağırdı.

Olay, İzzet Baysal Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki vatandaşlar, bir kişinin yüksek sesle bağırarak çevredekileri rahatsız ettiğini belirterek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen şahsı uyararak bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Ancak şahsın uyarılara aldırış etmeden davranışlarını sürdürmesi üzerine, güvenlik güçleri tarafından müdahale edildi. Güvenlik amacıyla ters kelepçe takılan şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekiplerinin, "Biz sana yardımcı olmaya çalışıyoruz, sende bize ol" diyerek ayağa kaldırmak istediği vatandaş, saniyelerce sokak ortasında bağırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - Yerel
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