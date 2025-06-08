Bolu'da Çevre Duyarsızlığı: Gölcük Tabiat Parkı Yolunda Araçtan Çöp Atıldı

Bolu'da Çevre Duyarsızlığı: Gölcük Tabiat Parkı Yolunda Araçtan Çöp Atıldı
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Bolu'nun Gölcük Tabiat Parkı yolunda seyir halindeki bir aracın camından defalarca çöp atıldığı anlar, başka bir araçtaki vatandaşlar tarafından görüntülendi. Sosyal medyada tepki toplayan bu durum, çevre bilincinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Aracından yola defalarca çöp atarken görüntülendi

BOLU - Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'na tatile gelen bir araç, yol boyunca defalarca çöp atarken görüntülendi.

Gölcük Tabiat Parkı yolunda 34 CUZ 060 plakalı cip içindeki duyarsız vatandaşlar, seyir halindeyken camdan dışarıya yiyecek ambalajı ve çeşitli atıklar fırlattı. O anlar hemen arkasından gelen başka bir araç içindeki vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, aracın camından üst üste çöp atılması dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkiye neden oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - Yerel
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