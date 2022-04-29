Bolu'da Bir Kadın Yol Ortasında Şiddet Gördü, Onlarca Kişi Seyretti

HIZIR İLYAS YILDIRIM

Bolu'da bir kadın, yol ortasında şiddete maruz kaldı. Olaya tanık olan onlarca kişi, kadına yönelik şiddeti uzaktan izledi. Tek bir kişi bile müdahale etmeyince olay dakikalarca sürdü.

Olay, bugün öğle saatlerinde Bolu'nun Karaçayır mahallesinde yaşandı. Aralarında gönül ilişkisi olduğu öğrenilen bir kadın ile bir erkek arasında bilinmeyen bir tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, ismi öğrenilemeyen erkek, kadını yere yatırarak darp etti.

Olay yerine toplananlar ise kadının çığlıklarına aldırış etmeden kavgayı uzaktan izledi. Kimse müdahale etmeyince kadına şiddet olayı dakikalarca devam etti.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis, kavgayı ayırarak tarafları polis merkezine götürdü. Ancak hem kadının hem de erkeğin birbirlerinden şikayetçi olmadıkları ve ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldıkları öğrenildi.