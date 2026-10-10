Bolu'da antikacı Ercan Eroğlu, 30 bin parçalık koleksiyonunu satışa sunuyor.

Bolu'da yaşayan 53 yaşındaki Ercan Eroğlu'nun çocukluk yıllarında eski eşyalara duyduğu ilgi, yıllar içerisinde tutkuya dönüştü. 30 yaşında antika ürünleri toplamaya başlayan Eroğlu, işçi olarak emekli olduktan sonra yıllarca biriktirdiği ürünleri sergilemek ve satışa sunmak için antika dükkanı açtı.

Çocuk yaşlarda eski eşyalara ve aletlere ilgi duyan Ercan Eroğlu, 30 yaşına geldiğinde bu ilgisini koleksiyonculuğa dönüştürdü. Yaklaşık 20 yıl boyunca farklı dönemlere ait antika ürünleri toplayan Eroğlu'nun koleksiyonu zamanla binlerce parçaya ulaştı. Ürünleri muhafaza etmekte zorlanmaya başlayan Eroğlu, 2020 yılında emekli olduktan sonra Bolu'da antika dükkanı açmaya karar verdi. Dükkanını açtığında yaklaşık 10 bin antika ürünü bulunan Eroğlu, aradan geçen yıllarda koleksiyonunu genişleterek ürün sayısını yaklaşık 30 bine çıkardı. Eroğlu, farklı dönemlere ait antika eşyaları dükkanında hem sergiliyor hem de satışa sunuyor.

"Çocukluğumda eski eşyalara ilgim vardı"

Antikacı Ercan Eroğlu, çocukluk yıllarında başlayan ilgisinin zamanla koleksiyonculuğa dönüştüğünü belirterek, "Çocukluğumda eski eşyalara, eski aletlere karşı bir ilgim vardı. Yaşım 30 olduğunda bu artık ciddi bir koleksiyona dönüştü. Ciddi ürünler alıp koleksiyon yapmaya başladım. Bu zamanla kontrolden çıktı. Yaklaşık 20 yılı aşkın süre toplama işiyle uğraştım. Ürün sayım çok arttı" dedi.

Emekli olduktan sonra dükkan açmaya karar verdiğini anlatan Eroğlu, "Koyacak yer ve muhafaza edecek alan konusunda imkanlarım iyice daraldı. Emeklilik hakkımı kullanarak 2020 yılında emekli oldum ve bu mağazayı açtım. Mağazayı açarken yaklaşık 10 bine yakın ürünüm vardı. Şu an bu sayı üçe katlanmış durumda. Elimde 20-30 bin civarında parça ürün bulunuyor" diye konuştu.

"Türkiye çapında ciddi bir ilgi var"

Antika ve koleksiyon ürünlerine farklı yaş gruplarından insanların ilgi gösterdiğini ifade eden Eroğlu, "İnsanların yaş kitlesi olarak 8-10 yaşından başlayıp ileri yaşlara kadar gerçekten Türkiye çapında ciddi bir ilgi var. Bunu 2020 yılında faaliyete başladığımızda Bolu'da antika pazarını kurduktan sonra gördük. Bolu ve çevre illerden pazara ciddi anlamda ilgi oldu. Bu da toplum olarak antikaya ve koleksiyonculuğa karşı bir eğilim olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı