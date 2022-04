Bodrum Belediyesi, Karaova'da Üreticiye 142 Bin Hibe Fide Dağıttı

BODRUM, MUĞLA (ANKA) - Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yazlık sebze fidesi hibe dağıtım etkinliği, Bahçeyaka Mahallesi'nde bulunan Tarım AR-GE ve Yerel Tohum Merkezi'nde yapıldı.

Etkinliğe, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediye başkan yardımcıları İlknur Ülküm Seferoğlu, Tayfun Yılmaz, CHP İlçe Başkanı Halil Karahan, belediye meclis üyeleri, Karaova bölgesi muhtarları, TARKO yöneticileri ve üyeleri, üreticiler ile vatandaşlar katıldı.

Tarımsal üretimin kesintiye uğramaması ve teşvik edilmesi amacıyla "2022 Yılı 2.Tarımsal Hibe Programı" kapsamında yazlık fide hibe dağıtımı gerçekleştirildi. Bodrum Belediyesi üreticilere destek olmak kapsamında 142 bin yazlık sebze fidesi hibe etti.

Törende konuşan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, şunları söyledi:

"Bodrum özüne dönüyor sloganı ile başladığımız üreticiyi desteklemek adına yaptığımız hibelerin bugün 5'incisini gerçekleştiriyoruz. Bunların 3 tanesi yazlık fide, 2 tanesi kışlık fide hibesi. Bugün itibari ile toplamda, 700 bin fideyi üreticimizle buluşturmuş olduk. Bugüne kadar, 462 üreticimize 300 ile 600 fide arasında fide, Bodrum Belediyesi tarafından hibe edilmesinin gururunu yaşıyoruz. Domatesin kilosunun 20 liradan aşağı olmadığı, biberin kilosunun 25 bin liradan aşağıda olmayan bir pazarda, 142 bin fideyi gerçek üretici ile buluşturmak üreticilerimize kattığımız önemli bir destektir. Bodrum Belediyesi olarak üreticimizin yanında olacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bugün bu anlamlı faaliyeti gerçekleştirmemizde ön ayak olan, bizleri destekleyen Sayın Başkanım Ahmet Aras'a teşekkür ederim."

Karaova'nın ciddi bir tarım potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Başkan Aras ise şöyle konuştu:

"Öncelikle ben arkadaşlarıma teşekkür etmekle başlamak istiyorum. Çünkü burada konuşabiliyorsak ve 142 bin fideyi üretici ile buluşturuyorsak bu çalışma arkadaşlarımızın başarısıdır. Karaova'nın önemini biliyoruz, Karaova tarım konusunda ciddi bir potansiyele sahip. Kültür konusunda, toprak konusunda, çok büyük potansiyelimiz var, bunun farkında olmak lazım. Ben gençlerimizi gördüğümde her zaman, şunu tavsiye ediyorum, bu toprakla yoğrulmuş, bu kültürü bilen çocuklarımıza şunu söylüyorum: İnsan her şeyden vazgeçer eğlenceden vazgeçer, tatile gitmez, kıyafet almaz; kıyar, yamar, giyer ama gıdadan vazgeçemez. Gıda bizim temel ihtiyacımız, su gibi hava gibi gıda temel ihtiyaçtır. O yüzden gıda hiçbir zaman ölmeyecek. Siz sağlıklı iyi gıda üretirseniz her zaman bunun pazarı bulunur. Bu günlere gelmemizdeki sebep toprakla haşır neşirliğimizdendir. Toprak insanı eğitir şekillendirir. İnsan doğanın bir parçasıdır. Aşık Veysel'imiz de demiştir: 'Benim sadık yarim kara topraktır' demiştir.

-TOPRAKLARIMIZA SAHİP ÇIKMALIYIZ

Değerlerimize sahip çıkmalıyız. Karaova'da her şeye sahip çıkmalıyız. Bu topraklar bize atalarımızdan tarihten miras kalan topraklar, toprağınızdan kopmayın. Biz belediye olarak sizlere her türlü imkanın kapısını açmış durumdayız. Yap, üret, satamıyorsan getir alacağız. Bizim de sosyal yardım sistemimiz var. Belediyenin de böyle bir görevi yetkisi var hiçbir kimsenin ürünü tarlasında kalmaz.

-PAZAR YERLERİ HER GÜN AÇIK KALSIN

Pazar yerlerinde üretici pazarlarını açalım. Bodrum pazarları haftada bir gün koskoca 2-3 dönümlük yerler bir gün kullanılıyor. Öbür günler boş. Her gün açılsın pazar yerlerimiz. Pazar yerlerini her gün açmak isteyen gelsin. Her gün orası sizin gelin açın. Pazar yerlerini gelin kullanın. 7 gün açık kalsın. Yerel esnafa sahip çıkmak zorundayız. Yerel üreticiye sahip çıkacağız. Gelin Yalıkavak'ın, Bodrum'un, Gümüşlük'ün, Turgutreis'in en değerli yerinde size hazır dükkan. Gelin, satın ürünlerinizi. Her gün açık kalsın pazarlarımız. Gıdanın, tarımın önü açık. Kesinlikle kapanmaz. Ölümsüzdür. O yüzden buna destek vermeye bizzat devam edeceğim ben de şahsen bir taraftan da tabii ki belediyenin bütün imkanları ile üreticimizin yanında olacağız."

Daha sonra alfabetik sıra ile üreticilere domates, patlıcan, biber, salatalıktan oluşan fideler hibe edildi.