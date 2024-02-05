Böcek İlacı Kullanımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, bir kiracının evine döktüğü böcek ilacı sonrası 8 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybetmesi ve 6 kişinin de etkilenmesi sonrası yaptığı uyarılarda, ev, iş yeri ve toplumun bulunduğu ortamların ilaçlama yapılması gerektiği zamanlarda alanda yetkili olan kişiler tarafından yapılmasının hayati önem taşıdığını söyledi.

Konya'da kerpiç evin birinci katında kiracı olarak oturan kişinin evde gördüğü böcekleri öldürmek için daireyi ilaçlamasının ardından 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 6 kişide ilaçtan etkilendi. Uzmanlar ev, iş yeri ve toplumun bulunduğu ortamların ilaçlama yapılması gerektiği zamanlarda alanda yetkili olan kişiler tarafından yapılmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

"Kokulu veya kokusuz olması zararlı olup olmadığı anlamına gelmiyor"

İlaçlama yaptırmak isteyen vatandaşların dikkat etmesi gereken noktalara değinen Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, "Genelde ev ilaçlamalarında vatandaşlarımızın çok dikkatli olması gerekiyor. Bu ilaçlamaların uygulayıcı, yetkili kişiler tarafından yapılması gerekiyor. Bunların eğitimlerini alan ve sertifikası olan görevlilerin yapması büyük önem taşıyor. Tabii ev ilaçlamalarında bazı vatandaşlarımız kendileri de ilaçlamak isteyebiliyor. Bu ilaçlamaları da yaparken mutlaka ilacı aldıkları yerden ilacın kullanımıyla, yan etkileriyle ilgili bilgileri de alması gerekiyor. İlaçların üzerlerinde ev ilaçlarında kullanım talimatları var. Bunlara mutlaka uymaları gerekiyor. Bazı ilaçlarımız kokusuz oluyor, bazıları kokulu ilaçlar oluyor. Bunların kokulu veya kokusuz olması zararlı olup olmadığı anlamına gelmiyor" dedi.

İlaçlama yapıldıktan sonraki aşamada ise ortam havalandırılmasının öneminden bahseden Kırkgöz, "Genelde ilaçlama yapılan bölgenin ilaçlama yapıldıktan sonra kesinlikle camları açarak buraların havalandırılması gerekiyor. Gıda maddelerinin üzerlerine kesinlikle ilaçların temas etmemesi gerekiyor. Bu tarz tedbirler alınarak evlerinde bireysel ilaçlamayı yapabilirler. Ama tabii ki de ilaçlamadaki sıkıntılardan ve problemlerden dolayı genelde yetkili kişiler tarafından ilaçlama yapılmasını biz sağlık ve güvenlik için altını çizerek tavsiye ediyoruz" diye konuştu. - KONYA