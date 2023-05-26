Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğruyol: "Suriyeli Mülteciler, 5 Kuruş Tedavi Ücreti ve İlaç Katkı Payı Ödemeden Sağlık Hizmeti Alabiliyor.

Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, sığınmacıların muayene ve ilaç katkı payı ödememesine tepki gösterdi. Doğruyol, “Sağlık hizmetleri sunumunda Türkiye Cumhuriyeti devletinin vatandaşı emekliler yüzde 10, çalışanlar yüzde 20 ilaç katkı payının yanı sıra 10 TL de muayene ücreti ödemekteyken maalesef Suriyeli mülteciler, 5 kuruş tedavi ücreti ve ilaca katkı payı ödemeden sağlık hizmeti alabilmekteler. Burada önceliğimiz Türk vatandaşları olmalıdır. Kendi vatandaşlarımızın ücret ödediği yerde mültecilerin hiçbir ücret ödememesi, suistimalleri getirmekte hem de kendi vatandaşlarımızı rencide etmektedir” dedi.

KERİM UĞUR

Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, sığınmacıların muayene ve ilaç katkı payı ödememesine tepki gösterdi. Doğruyol, "Sağlık hizmetleri sunumunda Türkiye Cumhuriyeti devletinin vatandaşı emekliler yüzde 10, çalışanlar yüzde 20 ilaç katkı payının yanı sıra 10 TL de muayene ücreti ödemekteyken maalesef Suriyeli mülteciler, 5 kuruş tedavi ücreti ve ilaca katkı payı ödemeden sağlık hizmeti alabilmekteler. Burada önceliğimiz Türk vatandaşları olmalıdır. Kendi vatandaşlarımızın ücret ödediği yerde mültecilerin hiçbir ücret ödememesi, suistimalleri getirmekte hem de kendi vatandaşlarımızı rencide etmektedir" dedi.

Ahmet Doğruyol, bugün yaptığı açıklamada, sayısı artan sığınmacıların sağlık alanında da sorunlara neden olduğunu belirtti. Doğruyol, şunları söyledi:

"MÜLTECİLERİN YOĞUN OLDUĞU BAZI BÖLGELERDEKİ HASTANELER SADECE MÜLTECİLERE HİZMET EDER HALA GELMİŞTİR"

"Mültecilerin yoğun olduğu bazı bölgelerdeki hastaneler, sadece mültecilere hizmet eder hale gelmiştir. Yani o bölgedeki vatandaşlarımız o hastanelere gidememekte, gitseler bile rahat edememekte ve sağlıklı bir hizmet alamamaktadır. Bundan dolayı da o bölge hastanelerinin hizmet verdiği hastane potansiyelinin yüzde 50'lisi, 60'ı mültecilerden oluşmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti devletinin sağlık hizmetleri sunumunda Türkiye Cumhuriyeti devletinin vatandaşı emekliler yüzde 10, çalışanlar yüzde 20 ilaç katkı payının yanı sıra 10 TL de muayene ücreti ödemekteyken maalesef Suriyeli mülteciler, 5 kuruş tedavi ücreti ve ilaca katkı payı ödemeden sağlık hizmeti alabilmekteler. Burada önceliğimiz Türk vatandaşları olmalıdır. Kendi vatandaşlarımızın ücret ödediği yerde mültecilerin hiçbir ücret ödememesi, suistimalleri getirmekte hem de kendi vatandaşlarımızı rencide etmektedir.

"SAĞLIK HİZMETİ, KENDİ VATANDAŞIMIZA ADETA ÜCRETLİ HALE GELMİŞTİR"

Bugün, euronun 10 TL'de sabitlenmesiyle birlikte piyasadaki birçok ilaçta katkı payı çıkmaktadır. Vatandaş eczaneye gittiğinde hem muayene ücreti hem de katkı payı ile birlikte sağlık hizmeti, kendi vatandaşımıza adeta ücretli hale gelmiştir. Bunun ortadan kaldırılması gerekir. Bu vatandaşlarımız yıllarca sağlık primi ödemişlerdir. Bugün geldiğimiz noktada emeklilerimizin, çalışanlarımızın aldığı ücretler ortadadır. Bunların aldıkları ücretle her eczaneye gittiklerinde ücret ödemeleri, adeta sağlık hizmetini, çok yüksek olmasa da paralı hala getirmiştir. Bu konuda acil bir düzenlemeye ihtiyaç vardır."

"İLAÇLAR MİLLİLEŞTİRİLMELİDİR"

İlaçların millileştirilmesi gerektiğini belirten Doğruyol, "İlaç, stratejik bir yapıdadır. Bu millileştirme ile hem kendi aşılarımız hem de ilcalarımızın Türkiye Cumhuriyeti devletinin ya da Türk vatandaşlarımızın oluşturduğu işletmelerde üretilmesinde büyük yarar olduğunu düşünüyoruz. Bununla ilgili adımlarda atılmalıdır" dedi.