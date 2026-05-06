Haberler

Bingöl'de Kayıp Emekli Öğretmen Kutbettin Keskin Dört Gündür Aranıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'ün Solhan ilçesinde 2 Mayıs'ta kaybolan parkinson hastası emekli öğretmen Kutbettin Keskin'i bulmak için arama çalışmaları dördüncü gününde devam ediyor. Toplam 229 personel, dere yatakları ve kırsal alanlarda yoğun bir şekilde arama faaliyetlerini sürdürüyor.

Haber: Kemal BATUR

(BİNGÖL) - Bingöl'ün Solhan ilçesinde 2 Mayıs'ta kaybolan parkinson hastası emekli öğretmen Kutbettin Keskin'i arama çalışmaları dördüncü gününde devam ediyor. Çevre illerden gelen ekiplerin de katılımıyla toplam 229 personel, dere yatakları ve kırsal alanlarda arama faaliyetlerini yoğunlaştırarak sürdürüyor.



Edinilen bilgilere göre, Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan Kutbettin Keskin, 2 Mayıs'ta evinden ayrıldı. Keskin'in uzun süre geri dönmemesi üzerine yakınları kendi imkanlarıyla arama yaptı ancak sonuç alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarın ardından bölgeye AFAD, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Çalışmaların dördüncü gününde Van ve Muş başta olmak üzere çevre illerden gelen takviye ekiplerle birlikte sahadaki toplam personel sayısının 229'a ulaştığı bildirildi.
Arama faaliyetleri, özellikle Yeşilova Mahallesi ile Dilektepe Köyü arasındaki güzergah ile Solhan Deresi çevresinde yoğunlaştırıldı. Yetkililer, çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, konuya ilişkin herhangi bir bilgi ya da bulguya ulaşan vatandaşların ilgili birimlere bildirimde bulunmalarını istedi.
Kaynak: ANKA
Bakanı Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu teknik inceleme için Çin'e gönderilecek

2 yıldır aydınlatılamayan Rojin Kabaiş olayında yeni gelişme
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı

Ve beklenen imzalar atıldı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHP Genel Sekreteri Ataman'dan Dervişoğlu’na çok sert yanıt: Yabancı başkentlerin ağzıyla konuşan alçaklar

Dervişoğlu'na MHP'den zehir zemberek yanıt
Acun Ilıcalı, takımı şampiyon olursa oyuncularına vereceği ödülü duyurdu

Takımı şampiyon olursa oyunculara vereceği ödülü canlı yayında duyurdu
Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu

Yok böyle bir eşleşme!

Kübra Yapıcı cinayetinde kan donduran detaylar! Cesedin yanmayan kısımlarını balyozla parçalamışlar

Kübra'nın cesedini önce yakmışlar, sonra daha beterini yapmışlar
MHP Genel Sekreteri Ataman'dan Dervişoğlu’na çok sert yanıt: Yabancı başkentlerin ağzıyla konuşan alçaklar

Dervişoğlu'na MHP'den zehir zemberek yanıt
Belediye başkanından görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana sıfır araç

Belediyeden görülmemiş teşvik! 10 çocuk yapana büyük ödül var
Aynı masada hem sezaryen hem de beyin ameliyatı yapılan kadın sağlığına kavuştu

Hamile kadın, aynı masada iki ameliyat birden oldu