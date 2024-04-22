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Bingöl'de Akraba İki Aile Arasındaki Husumet Barışla Son Buldu

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Bingöl'ün Genç ilçesinde ikamet eden ve akraba olan Davran ile Danış aileleri arasında bir süredir devam eden husumet, Kaymakam Muhammet Güzel'in girişimleri sonucu barışla son buldu. Genç Kaymakamı Muhammet Güzel, aile büyüklerini bir araya getirerek iki aileyi barıştırdı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde akraba olan iki aile arasındaki husumet, Kaymakam Muhammet Güzel'in girişimleri sonucu barışla son buldu.

Genç ilçesi Gözütok köyünde ikamet eden ve akraba olan Davran ile Danış aileleri arasında bir süredir husumet bulunuyordu. Söz konusu husumetle ilgili adımlar atan Genç Kaymakamı Muhammet Güzel, aile büyüklerini bir araya getirdi. Davran ve Danış aileleri ile hükümet konağı toplantı salonunda bir araya gelen Kaymakam Güzel, iki aileyi barıştırdı. Toplantı sonrası yapılan olumlu görüşmeler sonucunda Davran ve Danış aile fertleri el sıkışarak husumete son verdi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Muhammet Güzel Bingöl Genç Yerel Politika Güncel Haberler

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