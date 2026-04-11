Vali Sözer Gençlik Merkezi'ndeki faaliyetleri yerinde inceledi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Gençlik Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Deneyap Atölyeleri ile çeşitli kursları yerinde inceledi. Ziyaret kapsamında yetkililerden yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi alan Sözer, merkezde gerçekleştirilen çalışmaların mevcut durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Gençlerin bilim, teknoloji ve kişisel gelişim alanlarına yönelik sürdürülen eğitim faaliyetlerinin yerinde incelendiği ziyarette, atölye çalışmaları da gözden geçirildi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Gençlerimizin bilim, teknoloji ve kişisel gelişim alanlarında kendilerini yetiştirmeleri büyük önem taşıyor. Bu merkezlerde yürütülen çalışmalarla geleceğimizin teminatı olan gençlerimize katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı