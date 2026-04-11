Vali Sözer Gülümbe Şantiyesi'nde incelemelerde bulundu

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Gülümbe Şantiyesi'nde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi. Ulaşım altyapısının güçlendirilmesi için yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve ekipleri takdir etti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Gülümbe Şantiyesi'nde incelemelerde bulundu.

Bilecik merkeze bağlı Gülümbe Şantiyesi'nde gerçekleştirilen program kapsamında Vali Sözer, yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ekiplerin sahada göreve hazır olduğunu ifade eden Sözer, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının planlanan program doğrultusunda sürdürüldüğünü belirtti. İl genelinde ulaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Sözer, yürütülen hizmetlerin vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımını sağlamak açısından büyük önem taşıdığını kaydetti. Görevleri başındaki personelle de bir araya gelen

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, özveriyle çalışan ekiplere teşekkür ederek; "Vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu ulaşımı için sahada görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Ulaşım altyapımızı daha da güçlendirmek adına çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" dedi. - BİLECİK

